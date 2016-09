Sám se neodvolám, řekl sparťanský trenér Ščasný po remíze ve Zlíně

Převažuje u vás radost z vyrovnání, nebo zklamání z remízy?

Chtěli jsme tři body, začali jsme dobře, ale pak jsme ztráceli zbytečně míče a pouštěli Zlín do brejků. Hráčům nemám moc co vytknout, dostali jsme Zlín pod tlak, ve druhém poločase jsme zlepšili i náběhy za obranu. Chyběl jen další gól. Mrzí nás, že nemáme tři body, ale těší mě, že jsme hráli mnohem lépe než v předchozích dvou zápasech. Není jednoduché ve Zlíně vyhrát. Zvládli jsme to slušně, i když máme jen bod.

Kde vidíte příčiny vašeho zlepšeného výkonu?

S Boleslaví jsme hráli po reprezentační pauze, byli jsme totálně rozháraní. Pak Southampton, tam jsme nezvládli to, co jsme chtěli hrát. Soupeř byl jednoznačně lepší. Na Zlín jsme byli lépe připravení. A vrátil se nám Dočkal. Musíme si přiznat, že to bylo strašně znát.

Taky jste posadil letní posilu Michala Kadlece. Proč?

Dělali jsme si analýzu branek, které jsme v sezoně dostali. Po ní jsme si to vyhodnotili takhle. Mazuch hrál velmi dobře, ale pak měl menší problém se svalem, tak jsme ho raději střídali.

Proč s vámi do Zlína nepřijel Tomáš Rosický?

Takový byl plán. Proti Mladé Boleslavi jsme ho chtěli dát na pár minut, věděl jsem, že ho pro tenhle zápas ještě pošetříme, aby se dostal do stavu, že bude připravený hrát víc než poločas. Možná to nastane příště proti Slavii, možná další týden. Ale mužstvo by se nemělo na Tomáše upínat. Ani já se na něj neupínám. Když bude, tak bude.

Je váš zlepšený výkon uklidňující před velkým derby se Slavií?

Trochu ano, ale úspěch nám to nezaručuje. Hra jde nahoru, věřím, že to bude dobrý odrazový můstek pro derby.

Ve Zlíně jste neprohráli, ale přece jen: nemůže mít remíza vliv na vaše postavení ve Spartě?

Mám postavení hlavního trenéra, to je slušné postavení. Myslíte, jestli nemůžu být odvolaný? To se ptáte špatně, to musíte jinde. Sám se neodvolám. To vám slibuji.