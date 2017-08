Zhubl a je zase jedničkou Sparty. Hlavní je výhra, zdůraznil Koubek

Koubek je zpátky v bráně Sparty. „A momentálně je jedničkou. Je na něm, jestli si pozici udrží,“ prohlásil trenér Stramaccioni. „Na Koubka jsem byl ze začátku velmi přísný, na první trénink nepřišel v dobré formě ani kondici. Zhubl, nebudu říkat kolik přesně. Vrátil se do formy a je připravený.“

V předchozích třech soutěžních zápasech dostával přednost Martin Dúbravka, nová akvizice z Liberce. Jenže jeho výkony budily rozpaky stejně jako celá Sparta. S Koubkem v bráně přišlo první vítězství, první zápas bez inkasovaného gólu.

Přitom fanoušci by nejradši na pozici jedničky viděli veterána Davida Bičíka, odchovance a srdcaře, který je trojkou. Zatím nevyužitou. Proto v Boleslavi vyvolávali jeho jméno, ale Koubek je nezklamal.

Těšil jste se hodně?

Aby ne. Chytal jsem po čtyřech měsících. Trenéři mi to řekli v poledne před zápasem. Já byl připravený.

A pomohl jste k vítězství.

Pro nás je to hrozně důležité. Nerodilo se lehce, ale po tom zklamání z úvodu sezony nám určitě pomůže.

Čekal jste, že budete mít víc práce?

To je úděl brankáře ve Spartě. Jde na vás jedna střela a buď ji chytnete, nebo ne. Musím být připravený, i když není tolik práce, kdykoli tam může něco projít.

Jste zase jedničkou. Jak to berete?

V Boleslavi jsem chytal a za týden to zase může být jinak. Uvidíme, na koho trenér ukáže.

Jak vnímáte, že každý zápas nastoupí jiná sestava?

Já jsem hrál poprvé, takže jsem byl taky nový. Důležité je, abychom na sebe mluvili. Snažíme se novým klukům pomoc, aby věděli co a jak. Je to jen na nás, jak se semkneme a jak bude Sparta vypadat. Nikdo jiný to za nás neudělá.

V Boleslavi se zdálo, že obrana fungovala. Souhlasíte?

Moc problémů jsme neměli. Byli jsme na ně dobře připraveni. Věděli jsme, že Mára Matějovský jim tvoří hru a dává míče za obranu. Boleslav moc šancí neměla, ale i tak to byl těžký zápas. Závěr mohl být klidnější, kdybychom proměnili ty brejky, ale nám je jedno, kolik to skončilo. Hlavní je výhra.

A je hodně důležitá.

Přesně tohle jsme potřebovali, vybojovat těžký zápas.