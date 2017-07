Boleslav získala útočníka Komličenka a testuje reprezentanta Austrálie

Na testech je navíc v Mladé Boleslavi i útočník Eli Babalj, reprezentant Austrálie původem z Bosny.

„Příchod hráčů nebyl jednoduchý, proto jsem velice rád, že se nám transfery Komličenka i Jedličky podařilo dotáhnout. Velký dík patří společnosti Sport Invest, která dokázala celý proces výrazně posunout a připravit k všestranné spokojenosti,“ uvedl prezident klubu Josef Dufek.

Nikolaj Komličenko je mládežnický ruský reprezentant, který minulý podzim strávil v libereckém Slovanu. Dařilo se mu zejména v Evropské lize, v níž dal čtyři branky. Další tři v zápasech české ligy. Boleslav ho z Krasnodaru získala na roční hostování s případnou opcí na přestup.

Brankář Martin Jedlička se před dvěma týdny vrátil z evropského šampionátu do devatenácti let, kde došel s českou reprezentací do semifinále. Odchovanec Příbrami podepsal v Mladé Boleslavi smlouvu na čtyři roky.

Na testech je v týmu Dušana Uhrina mladšího i útočník Eli Babalj. Rodák ze Sarajeva vyrůstal v Austrálii, kterou reprezentuje a ve dvou zápasech za národní tým vstřelil dva góly. Pětadvacetiletý fotbalista prošel Crvenou zvezdou Bělehrad, naposledy působil v australském Adelaide.