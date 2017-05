Jablonecký trenér Klucký: S velkými posilami moc nepočítám

„Je to pro nás v realizačním týmu určitě čest a ocenění naší práce, ale když se na to podívám reálně, tak to s doplňováním kádru bude asi v naší momentální situaci spíš složité. S nějakými velkými posilami moc nepočítám a spíš si myslím, že o některé hráče přijdeme,“ tuší 56letý jablonecký kouč Zdeněk Klucký.

Jak hodnotíte konečné 8. místo?

Určitě pozitivně. Za mého působení jsme mockrát neprohráli, sehráli jsme výborná utkání s těžkými soupeři Slavií, Plzní, Spartou i obě derby s Libercem. Mrzí mě jen porážky doma s Příbramí a na Dukle, kdy jsme hráli špatně. Myslím, že pozice mezi šestým a osmým místem je pro nás v této době reálná. I když kvalitativně bychom možná měli mít i na víc, ale limitovala nás častá zranění.

Na podzim vám chyběli zranění obránci, na jaře zase v určité fázi plnili marodku útočníci, co bylo složitější k řešení?

Řekl bych, že je to skoro stejný problém. Když máte špatnou obranu, dostáváte góly a prohráváte. Když nemáte útočníky a góly nedáváte, tak nevyhráváte. Ale pokud jde o ofenzivu, tak jsme tady měli na jaře hráče ze zálohy, kteří ty důležité branky stříleli, ať to byli Mehanovič nebo Trávník. Bylo prostě pro tým dobře, že jsme se nemuseli spoléhat jenom na ty hroťáky, ale góly jsme dokázali dávat ve více lidech.

Jaký byl pro vás top zápas?

Fantastický výkon jsme podali na hřišti teď už mistrovské Slavie. Jednoznačně jsme ji přehrávali a ten zápas jsme měli vyhrát. Dlouho jsem kousal, že jsme tam jen remizovali. Několikrát jsme šli sami na brankáře, to byly vyložené šance, které se musí proměnit, a naopak v závěru vyrovnal Mešanovič...

Nejlepším jabloneckým střelcem se stal s osmi góly Doležal, i když nastoupil jen ve 21 zápasech a ne vždy v základní sestavě. Jak si ho ceníte?

Přestože je na Martina Doležala z tribun často slyšet kritika, tak dokázal, jak strašně důležitý je to pro nás hráč. V každém zápase absolvuje velké množství soubojů a udělá pro tým strašně práce, ze které těží ostatní kluci. Prostě pořád dává zabrat stoperům, rány rozdává, ale i dostává, a k tomu ještě dává góly.

Jak to vypadá se zkušeným kapitánem Hübschmanem, kterému v červnu končí smlouva?

Pokud vím, tak od výkonného ředitele klubu Flodrmana dostal nějakou nabídku na prodloužení smlouvy a během týdne se má rozhodnout.

Je už tedy v kádru něco jasného?

Už nemůžeme počítat s pravým obráncem Jankovičem, který tady hostoval. Jeho manažer se s vedením našeho klubu nedohodl a už před koncem sezony bylo jasné, že pokračovat nebude. Proto už jsem ho ani v posledních kolech nepostavil a šanci dostali hráči, kteří by měli v Jablonci hrát v příští sezoně.

Jak bude vypadat letní příprava na novou sezonu?

Začínáme v pondělí 19. června. Druhý den čekají kluky fyzické testy v Praze a v červenci jedeme asi na deset dní na soustředění do rakouského Seefeldu, kde odehrajeme tři zápasy včetně generálky na start ligy.