Karvinští fotbalisté se jara nebojí. Jdou do něj s respektem

Kolik bodů bude k záchraně potřeba? „Kdybych řekl, že to po večerech nepočítám, tak bych lhal,“ přiznal Weber. Odhaduje, že to bude nejméně třicet. „Vše se může změnit, ale určitě to bude napínavé až do konce,“ dodal.

„Jaro bude obrovsky těžké, ale pokud v každém zápase podáme stoprocentní výkon, tak jsem přesvědčený, že náš cíl splníme co nejdříve,“ řekl sportovní ředitel Lubomír Vlk. „Víme, jaké je rozlosování, každý bodík bude hrát roli.“

Karvinští nejlepších pět týmů po podzimu přivítají doma. Fandové se mohou těšit na souboje s Plzní (9 .března), Slavií (9. dubna) a Spartou (14. května).

„Nemá cenu spekulovat, kolik bodů budeme potřebovat k záchraně, ale naše výhoda může být, že nás doma čekají těžké zápasy,“ řekl karvinský brankář Jan Laštůvka. „Věřím, že konečně vyprodáme stadion, že nás fandové poženou dopředu.“

A neobává se ani venkovních soubojů s týmy, které jsou ve spodní polovině tabulky. „Ty může domácí prostředí a nutnost vyhrát svazovat,“ podotkl Laštůvka. „My jsme se přesvědčili, že můžeme hrát hezký fotbal, ale vše se odvíjí od bojovnosti.“

Karvinský kapitán Pavel Eismann tvrdí, že domácí duely s mužstvy ze špice první ligy by měly být svátkem pro celý zdejší region. „Není důvod, abychom do jara vstupovali se strachem, ale s pokorou. Musíme potvrdit, že doma jsme silní,“ řekl Eismann.

„Z podzimu máme na co navazovat,“ řekl trenér Weber. „Mluvíme hlavně o zápasech doma, ale sedmkrát hrajeme venku a byl bych zklamaný, kdybychom je prohrávali.“ Přesto, na které domácí zápasy se Karvinští nejvíce těší? „Na všechny...,“ prohlásil Pavel Eismann.

„Já také, ale doufám, že přijde hodně lidí, že si fotbal užijí a my jim už v neděli s Mladou Boleslaví dáme dárek,“ řekl Jan Laštůvka.

„Také se těším na všechny soupeře, ale nejvíce na Spartu,“ usmál se Jozef Weber. „Pokud jde o mě, tak si užívám každý zápas v lize, ale nejvíce se těším na ten, kdy budeme definitivně zachránění. Doufám, že to bude co nejdříve,“ podotkl Lubomír Vlk.