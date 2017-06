Konec čekání, či premiérová obhajoba? Na Juventus čeká finále s Realem

V roce 1998 táhl Juventus ve finále i Zinedine Zidane, který bude hrát jednu z hlavních rolí i v sobotní repríze. Jenže jako trenér soupeře.

„Bude to speciální. Na Juventus mám jen dobré vzpomínky,“ říká trenér ̈Realu Madrid, který může jako první tým v historii soutěže obhájit trofej.

„Byl by to pro mě splněný sen. To už bych pak mohl v klidu umřít,“ tvrdí kapitán Sergio Ramos.

Loni zdvihl trofej nad hlavu v Miláně, kde Real udolal v městském souboji Atlético na penalty. Teď ho čeká finále v „úlu“. Pod zataženou střechou krásného stadionu v Cardiffu, kam se vejde přes sedmdesát tisíc fanoušků.

„Nebude to žádná sranda,“ říká o uzavřeném stadionu Pavel Nedvěd, viceprezident Juventusu. „Bude tam větší vlhkost, člověk se pak víc potí...“ vysvětluje.

Pro něj osobně to bude už třetí finále kariéry. A znovu ho bude sledovat z tribuny. V roce 2003 přišel o start proti AC Milán kvůli žlutým kartám, před dvěma lety už se ho účastnil jako funkcionář. Juventus tehdy v Berlíně podlehl Barceloně, teď se na nejvyšší fotbalovou scénu vrací.

„Očekávání je velké. Na tu trofej čekáme v Juventusu jednadvacet let, to už je nějaký pátek,“ míní Nedvěd, „přesto nervózní nejsme. Mužstvo je v klidu. Spíš mi připadá, že musíme euforii a nadšení trochu brzdit. Finálové zápasy jsou zvláštní...“

A Juventus by o tom mohl vyprávět své - promarnil totiž šest z osmi finálových účastí, zatímco Real ze čtrnácti pokusů jedenáctkrát uspěl.



„To je neskutečné číslo. Pořád vyhrávají, ale my s nimi máme docela pozitivní bilanci,“ myslí si Nedvěd.

V osmnácti vzájemných duelech se zrodily dvě remízy a shodně osm výher Realu i Juventusu. Pro Italy však hovoří lepší skóre.

„Žádný velký rozdíl mezi soupeři nevidím, nastoupí proti sobě dva týmy plné skvělých hráčů. Šance jsou naprosto vyrovnané,“ tvrdí trenér Zidane, který bude znovu spoléhat na střelce Cristiana Ronalda.

Portugalský fenomén se na cestě do finále blýskl deseti góly včetně hattricků ve čtvrtfinále i semifinále. To Juventus zase zdobí neprostupná obrana. Ve vyřazovací části soutěže inkasoval jediný gól - v semifinále s Monakem za rozhodnutého stavu.

Tak co bude v sobotu víc? Gólostroj mistra Španělska, nebo obrana šampiona z Itálie?