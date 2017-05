Hušbauer: Ve Spartě jsme titul neslavili na hřišti. Tohle je hezčí pocit

Můžete porovnávat, takže: co si užíváte víc? Titul se Slavií, nebo předtím se Spartou?

Ouuu... To je na tělo. Abych řekl pravdu, se Spartou to byl titul, který jsme slavili tři kola před koncem, navíc ne na hřišti, ale doma. Nebyla to až taková eurofie. Tady mezi fanoušky je to hezčí pocit, větší emoce.

Kdo také vyhrál tigu se Spartou i se Slavií Jan Stejskal

Jaromír Blažek

Pavel Novotný

Karel Poborský

Erich Brabec

Čemu za titul vděčíte?

Musím poděkovat týmu, který to zvládl skvěle. Fakt jim patří velký dík. Zvládli jsme to, nikdo to takhle nečekal, spíš se uvažovalo o pohárech. Tohle je velký úspěch a chci ještě jednou poděkovat všem, že to takhle zvládli.

Vy jste zápasy o titul už zažil. Cítil jste, že je na vás kvůli tomu větší zodpovědnost?

Jo, asi jsem jeden z mála, kdo už o něj hrál. Ale viděl jsem, že i když se v posledních pěti kolech psalo, že nejsme v pohodě, tak kluci pořád chtěli. I když se nám herně nedařilo, byla tam velká touha to dokázat. To rozhodlo. Víc jsme chtěli a dali do toho všechno.

VIDEO: Slávisté vtrhli na tiskovku a zcákali trenéra Šilhavého Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na poslední zápas jste se museli přestěhovat na Strahov. Bylo znát, že nehrajete v Edenu?

Mně se to moc líbilo. Lidi tu byli dvě hodiny před zápasem, vytvořili výbornou atmosféru, i když jinou než v Edenu. Ale bylo třeba hezké, že jsme po gólech mohli za fanoušky běžet o něco dál... Byla to bomba. Ale Eden je Eden a věřím, že se nám tam bude dařit i dál.