My a Sparta? Souboj dvou světů, říká liberecký kouč Trpišovský

Na Spartu chodil celý život coby divák, na Spartě pak pracoval u mládeže a Sparta ho v minulé sezoně chtěla získat zpátky. Liberecký trenér Jindřich Trpišovský má spoustu důvodů proto, aby pro něj souboje s pražským velkoklubem měly unikátní náboj.

„Vzhledem k velkému posílení Sparty je letos mezi oběma kluby ještě hlubší propast než dřív. Případné vítězství bych proto považoval za mnohem větší úspěch než v minulých letech,“ říká Trpišovský před nedělním zápasem, který startuje U Nisy v 18 hodin.

Vloni vás Sparta chtěla přetáhnout z Liberce, ale jednání nakonec nedopadla. Připustíte si třeba teď před utkáním se Spartou myšlenku: „Tam jsem teď mohl být?“

Každodenní působení v Liberci je pro mě nesmírně pozitivní a nenutí mě přemýšlet o tom, co by bylo kdyby. Kdybych tehdy do Sparty šel, tak už jsem tam dneska taky nemusel být... Jak říkám, v Liberci jsem spokojený. A navíc si troufnu říct, že jsem ještě v relativně mladém trenérském věku.

Jak moc jako bývalý sparťan prožíváte souboje Liberce se Spartou?

Jsem Pražák, takže jsem vždycky přál pražským týmům. Při trénování vás ale fanouškovství musí opustit. Jakmile děláte pro nějaký klub, chcete pro něj to nejlepší. Ale samozřejmě na Spartě jsem dlouho působil a minimálně půlku sparťanského kádru jsem trénoval. Znám tam všechny lidi, což ovšem neznamená, že jsem sparťan.

Ale nedělní úspěch proti Spartě by pro vás byl hodně prestižní, ne?

Utkání se Spartou je pro každý tým určitým vrcholem sezony, zvlášť to domácí. Vnímám to tak, že Liberec je se Spartou U Nisy dlouhodobě úspěšný. Letos je však mezi oběma kluby ještě větší propast než dřív. Do Sparty přišel zahraniční realizační tým a navíc 11 hráčů s velkou kvalitou. Takže to bude v uvozovkách souboj dvou světů. Případné vítězství bych proto považoval za mnohem větší úspěch než v minulých letech.

Může pro vás být výhodou, že se Spartou hrajete takhle zkraje sezony, kdy po letních změnách ještě není úplně sehraná?

Stoprocentně ano, protože Sparta se bude jen a jen zlepšovat. Poskládala na naše poměry neskutečně silný kádr. Byl jsem na utkání v Mladé Boleslavi, kde zvítězila sice jen 1:0, ale měla zápas celou dobu v rukou. A to jsem si v duchu spočítal, že minimálně sedm mimořádně kvalitních hráčů, ať je to Vácha, Šural, Vatajelu nebo Costa, vůbec do utkání nezasáhli. Když střídá Biabiany Plavšiče a Rosický Frýdka, tak to mluví samo za sebe. To, že Sparta vypadla z Evropy, jí navíc pomůže v české lize, protože se může soustředit na jeden cíl. Takže ano, pro nás je výhoda hrát se Spartou teď, kdy má za sebou relativní neúspěchy na začátku sezony. Za měsíc nebo dva bude ještě několikrát silnější.

Před kým budete své hráče varovat nejvíc?

Odhaduju, že sestava Sparty bude hodně vycházet z utkání v Mladé Boleslavi, které bylo úspěšné. Musíme se připravit na silnou ofenzivní trojku Lafata, Ben Chaim, Biabiany i na obranu, kde si upřímně myslím, že je Sparta ještě zranitelná. Je tam spousta nových hráčů, kteří si na sebe zvykají, což my v Liberci dobře známe. Sparta má velká jména, ale i výborný hráč má svoje slabiny. Spíš než na Spartu jako takovou se ale budeme připravovat na minisouboje hráčů: například Coufal - Ben Chaim a podobně.

Váš tým už je po letních změnách sehraný?

Určitě ne. V základní sestavě máme oproti loňsku pět nových hráčů. Jediné místo, kde jsme stabilní delší dobu, je obrana. Co se týče složení záložní řady i útoku, je strašně vidět, že nám chybí souhra a potřebné návyky, navíc pořád hledáme ideální složení. A bohužel musím říct, že v utkání v Olomouci byla vidět i určitá nesoučinnost mezi brankářem a obrannou řadou.

Mimochodem, jak jste spokojen se vstupem do ligy?

Tak napůl. V prvním kole jsme potřebovali doma vyhrát nad Zlínem, a to se povedlo. V Olomouci jsme pak naprosto zaslouženě prohráli. Chtěli jsme mít z prvních dvou kol čtyři až šest bodů - i vzhledem k tomu, že nás čeká doma Sparta, pak jedeme dvakrát ven a pak doma zase Plzeň.

Co musíte před domácím publikem předvést, abyste Spartu zaskočili?Cesta vede přes náš dobrý pohyb. Máme sice nejmladší mužstvo v lize, ale zato velice pohyblivé, běhavé a agresivní. Myslím si, že Sparta bude lepší na míči a bude strašně záležet na tom, jak ji dokážeme presovat, získávat míče a kde bude těžiště hry. Pokud je Sparta na balonu, je nesmírně silná. Musíme jí U Nisy vytvořit bojové podmínky, aby ten zápas byl pro ni běžecky hodně nepříjemný.

Tým se vám zatím nepodařilo doplnit úplně podle představ. Vyhlížíte ještě nějaké posily?

Pevně doufám, že ještě nějaká dorazí. Myslím, že do utkání se Spartou to nebude, ale čeká nás náročný podzim a kádr je úzký, takže by to bylo potřeba. Na druhou stranu náš kádr nějakou kvalitu má a nechceme ho rozšiřovat za každou cenu. Čekáme na někoho, kdo by nám přinesl něco, co nemáme, například výšku a podobně. Není to jednoduché, navíc se pohybujeme v určitých finančních relacích a určitě by šlo o hostování. Věřím, že aspoň jeden hráč ještě dorazí, do konce přestupního období ještě zbývá dvacet dní.

Mohl by to být brankář David Bičík ze Sparty, který s Libercem v roce 2012 slavil mistrovský titul?

Ano, informace o možném příchodu Bičíka mají reálný základ. Máme v kádru jen dva brankáře - Koláře a Hladkého - a to je málo. Pamatuju si, jak nám vloni vypadli kvůli zranění dva gólmani a zůstal jen jeden zdravý. Takže víme, že jednoho brankáře přivést musíme. Pokud by byla šance, že by David mohl být ze Sparty uvolněn, tak bychom o tom určitě uvažovali - už vzhledem k jeho zkušenostem, osobnosti i úspěšné liberecké minulosti.

Dá se říct, že právě ve Spartě vyhlížíte možnou posilu především? Po vypadnutí z Evropské ligy se dá čekat, že letenský klub udělá selekci kádru...

Určitě ano. Liberec má se Spartou dlouhodobou spolupráci, která je úspěšná. Vidíme, že ve Spartě je širší kádr, na druhou stranu taky hodně zraněných hráčů a navíc o sparťany je zájem i z jiných klubů. Takže uvidíme.

Mluvil jste o spolupráci na trase Liberec-Sparta. Co říkáte tomu, že se vašemu týmu občas říká „béčko Sparty“?

Je pravda, že v mojí první liberecké sezoně bylo v týmu celkem 12 hráčů se sparťanskou minulostí plus my trenéři. Dneska už to tolik neplatí. Tři sparťané, které máme na hostování, navíc teď proti Spartě nebudou hrát. Pak už tady zbývá jen Folprecht a Karafiát, kteří hrávali za Spartu. Takže žádné béčko Sparty.

Tři mladí sparťané Pulkrab, Kulhánek a Havelka, kteří v Liberci hostují, nesmějí proti svému mateřskému týmu v neděli hrát. Je to pro vás bolestné oslabení?

Beru to jako fakt, o kterém nemá cenu polemizovat. My jsme šťastní, že je tady máme. Matěj Pulkrab měl sedm ligových nabídek a rozhodl se pro Liberec! Oslabení to samozřejmě je, v užším kádru máme 17 hráčů a z toho tři teď nemůžou hrát, navíc Pulkrab je náš elitní útočník. Ale jak říkám, věděli jsme, do čeho jdeme.