Mám rychlý tým, pochvaluje si olomoucký trenér Jílek

Dvakrát v řadě fotbalová Olomouc sestoupila z první ligy. Strach z hattricku? Kdepak, tyhle zbytečné myšlenky si trenér „staronováčka“ Václav Jílek nepřipouští. Naopak je spokojený, že opory prodloužily smlouvu a tým se podařilo citlivě doplnit. „Máme rychlostní typy hráčů, kteří jsou schopni se dostat do obrany soupeře.“ Věří, že Sigma bude nebezpečná.

Jak jste spokojený s průběhem přípravy?

Hlavně jsem spokojený s tím, že se nikdo nezranil. To bylo asi nejdůležitější, protože v začátku přípravy jsme měli velké problémy. Čtyři pět hráčů nám vypadlo. Jinak spokojený jsem. Já zas nejsem typ, který by byl nespokojený, že tady nemám další dva tři hráče, které bychom chtěli. Taková je situace. My jsme přivedli aspoň určité hráče, o které jsme měli zájem, takže konkurence se tady zvýšila a máme z čeho vybírat.

Jak důležité pro vás je, že se podařilo udržet a prodloužit smlouvy s Tomášem Chorým a Jakubem Plškem, což je 34 branek z minulé sezony?

Řekli jsme, že je prioritou, abychom osu týmu měli pod smlouvou, aby prodloužila smlouvy. To nebyli jen tito dva, ale ještě Uroš Radakovič – tři pro nás velmi důležití hráči. Plšek a Chorý mají vysoký součet gólů, ale uvědomujeme si, že to bylo ve druhé lize. První liga je o něčem jiném, ale jsem strašně rád, že ti kluci tady jsou a že s nimi budeme spolupracovat.

Chcete tým ještě posílit?

Aktivní jsme, ale je otázka, co si všechno můžeme dovolit. Pořád se snažíme zvýšit konkurenci hlavně ve středu na pozici podhrotového hráče. Kdyby tam možnost byla, šli bychom po ní.

Zkoušíte tam i křídelníka Šimona Faltu. I to je varianta?

Je potřeba to ověřit. Zkoušeli jsme to už ve druhé lize. Plšek nám teď vypadl, zkoušel to Buchvaldek. Je vidět, že tam Šimon hrát může. Je to jedna z variant. Může tam alternovat.

Kdo z posil má nejblíže do základní sestavy? Dlouhodobě jste hledali defenzivního záložníka, takže Michal Obročník?

Kdyby Michala nelimitovalo zranění, já ho ještě neviděl v žádném zápase, ale jen v tréninku, tak se jevil velmi dobře, co mám reference. Myslím, že to bude hráč, který bude atakovat základní jedenáctku. S tím jsme ho i brali. Měl by být přínosem. I v podobě Zdeňka Linharta a Romana Poloma, ale tam to bude ještě chvíli trvat, protože toho v jarní části moc nenahráli. Hlavně Polom měl výpadek, ale když se do toho dostane, může nám hodně pomoct. Je to charakterový stoper, levá noha, mluví. Určitě jsme nešlápli vedle.

Na hostování jste uvolnili Jakuba Yunise. Nechtěl jste ho mít jako alternativu za Tomáše Chorého? Dalšího silového útočníka nemáte.

S Kubou jsme se bavili už po skončení sezony. Jednoznačně jsme se shodli, že pro něj bude teď ideální, když dostane šanci někde, kde bude mít dostatečné zápasové vytížení. Je pracovitým hráčem a talent má, to ukázal v minulosti. Teď potřebuje nasbírat zkušenost v dospělém fotbale. Trošku nám vytrhnul trn z paty Bidje Manzia, který se jeví v přípravě v hrotové pozici velice dobře. Já ho dneska spíš vidím jako hrotového hráče. Se Zdeňkem Linhartem tam máme tři hráče, to je pro nás dostačující.

„Hra proti silným soupeřům, kteří myslí na ofenzivu, by nám mohla vyhovovat.“

Útočník číslo jedna, Tomáš Chorý, neměl moc volna. Jak na vás po malém Euru, kde zazářil, působí?

Měl týden volna, nebyl znát výpadek. Přes svůj mladý věk je to už dostatečně zkušený hráč, aby si s tímto poradil. Pohybově byl na tom dobře.

Na co se na soustředění v Polsku zaměříte?

Už je to finální fáze, budeme tam spíš ladit taktické věci, zaměříme se na prvního soupeře Mladou Boleslav. Kondice už jde trošku stranou, potřebujeme vylepšit vazby a chování obranného bloku. Rychlost reakce po zisku míče. V Polsku máme Maccabi Haifa a Omonii Nicosia, to jsou soupeři, kteří se účastnili Ligu mistrů. Za to jsem rád. Bude to pro nás dostatečná prověrka směrem k lize.

Straší vás něco před jejím startem?

Strach určitě ne. Samozřejmě člověk přemýšlí nad určitými posty, že kdybychom měli na výběr víc hráčů – konkrétně ofenzivního záložníka a pravého beka, bylo by to lepší, ale je to tak, jak to je. Problém by byl, kdyby nám dva tři hráči vypadli.

Jak to vypadá s marodem Václavem Vašíčkem?

Má tři měsíce po operaci křížáku a standardní délka léčby je až osm měsíců. Už vyklusává, ale nemůže dělat ostřejší pohyb. Cesta je tam ještě hodně dlouhá.

Říkal jste, že bude důležité chytit začátek sezony. Jedete do Mladé Boleslavi, pak hostíte Liberec a hrajete v Plzni... To je ostrý start.

Ukáže nám to, tvrdá realita. Hodně náročný start. Kdybychom z toho startu něco vytěžili, byl by to velmi dobrý odrazový můstek do další části sezony. Boleslav je pohárový účastník, Plzeň má nejvyšší ambice, Liberec je nebezpečný. Nechci říkat bodové předpoklady, kolik bodů by bylo dobrých, kolik špatných. Stejně musíme na každého soupeře narazit. Jestli to byl dobrý, nebo špatný los, se uvidí až po třech kolech.

První poločas přípravného zápasu v Žilině ukázal, že byste se mohli aktivní hrou měřit i s favority, že?

Jo, myslím si, že tím, že je mužstvo už dlouho pohromadě, teď se citlivě doplnilo, tak má zažité herní návyky, které po něm chceme. Kluci si ověřili, že jsou účinné, a pokud se pracuje na maximální hraně, tak fungují i proti vyspělým týmům. A tam já Žilinu řadím, ukázala, že kvalitu má nespornou. Takže i hra proti silným soupeřům, kteří spíš myslí na ofenzivu, by nám mohla vyhovovat. V současnosti disponujeme rychlostními typy hráčů, kteří jsou schopni se do obrany dostat.

Stejně jako Chorý jste si po sezoně hned plnil povinnosti u reprezentační jednadvacítky, kde jste asistentem. Stihl jste si od fotbalu chvíli odpočinout?

Po skončení soutěžního ročníku jsem měl čtyři dny volna a po návratu z Eura jsem si vzal dva dny na vzpamatování, takže moc času není. Nejhůř je na tom rodina, byla by daleko radši, kdybych měl času víc a trávil s nimi dovolenou. Ale takhle se situace vyvinula. Já věřím, že to aspoň bude stát za to, že liga, tak očekávaná v Olomouci, nám to vrátí a rozjede se tak, aby tady byli všichni spokojení.