Můžou vás vyhodit, i když vyhráváte, odhání spekulace jihlavský kouč

„Při tomhle povolání je to tak, že vás můžou klidně vyhodit, i když budete vyhrávat. To už se taky párkrát stalo,“ zůstává zatím hlavní kouč FC Vysočina v klidu.

Každopádně situace, do které se klub po úvodních kolech dostal, není dobrá. Na tom se asi shodneme, nebo ne?

Určitě jsme chtěli mít aspoň čtyři body. To bylo v našich silách. Ale s žádným soupeřem jsme vyloženě nepropadli. A pokud bychom proměňovali šance, tak ty body máme.

Největším problémem týmu je tedy mizerná koncovka?

A taky nesmíme propadávat po naprosto jednoduchých věcech v obranných činnostech. Pokud se tohle nezmění, nemáme šanci bodovat. Protože v každém zápase nějakou příležitost máme. Jako třeba teď v Teplicích. Jenže zatímco my ji neproměníme, soupeř ano.

Případně přijde chyba rozhodčího. Jako například ta v zápase s Plzní, která v nastavení rozhodla o porážce 1:2?

Na to se nechci vymlouvat, protože tu situaci jsme prostě měli odbránit. Byla to chyba našeho hráče. Stejně jako to, že na Slavii uděláme zbytečnou penaltu. Já ale věřím, že všechny nedostatky odstraníme a v zápase s Duklou Praha uděláme maximum, aby body zůstaly doma.

Bez výmluv! Jihlavu nesráží sudí, ale vlastní produktivita Pohled Jana Salichova V zápase proti Plzni rozhodčí Pavel Julínek v nastavení nesprávně posoudil zákrok hostujícího Marka Bakoše na jihlavského obránce Miroslava Keresteše a z následného rohu pak Viktoria dala vítěznou branku na 2:1. V dalším utkání v Teplicích sudí Jan Machálek na začátku druhého poločasu odpískal diskutabilní penaltu, ze které domácí zvýšili na 2:0 a výrazně se tak posunuli ke konečné výhře 3:1. Ano, fanoušci FC Vysočina se mohou chybami arbitrů cítit poškozeni. Vedení, trenéři a především sami hráči si však takové myšlenky nesmí vůbec připustit! I kouč Kopecký uznává, že místo výmluv na zásahy „vyšší moci“ musí Jihlava hledat chyby především sama u sebe. V obou zmiňovaných duelech měla dost šancí, aby vstřelila více než jeden gól a přiblížila se k bodovému zisku, který už (zase) nutně potřebuje.

Nicméně fanoušci omyly sudích, které byly v neprospěch Jihlavy, v posledních dvou kolech hodně řeší...

I já viděl nějaké věci, ale třeba konkrétně Plzni jsme měli dát hlavně tři góly. Vemte si, že Novotný měl stoprocentní šanci, do které kdyby šel hlavou, tak ten gól dal. Stejně tak jsme měli šance i v dalších zápasech. Jako teď o víkendu v Teplicích, kde mohl Kuba Fulnek v 70. minutě vyrovnat, ale nedal. Tohle jsou věci, které nás sráží a projevují se na psychice.

Co se musí změnit?

Já si myslím, že hráč, který dával góly v žácích nebo v dorostu, to v sobě má a je jen otázka času nebo nějaké pohody, kdy je zase začne dávat. A pak se taky snažíte dostat do hráčů, aby se i ti z druhé vlny pokoušeli o střelbu. Musíte jít štěstí naproti, nebát se, tlačit se do šestnáctky. Chodit do ní s patřičným důrazem.

Který z těch dosavadních pěti výsledků nesete nejhůř?

Čekal jsem body v prvním utkání v Karviné, kde jsme hráli třicet minut perfektně. Jenže pak jsme najednou udělali nepochopitelnou taktickou chybu v obranné fázi. Ale fakt hroznou. A takové mužstvo, jako je Karviná, ji umí využít. Potom vylezeme z kabiny s tím, že to zkusíme zvrátit, a dostaneme po další hrubé chybě další gól. To je pak těžké.

Herně to nebylo špatné ani proti Plzni...

Však proto jsem byl teď v Teplicích tak zklamaný. Věřil jsem totiž, že po slušném druhém poločase na Slavii a doma s Plzní dokážeme přivézt odhodlání i do Teplic. Právě to mi ale na hřišti chybělo. Ten zápas byl z naší strany málo odvážný, bez týmového odhodlání ho zvládnout. Přitom by nám to moc pomohlo.

Jaká teď panuje v týmu nálada?

Je jasné, že dobrá není. Máme jeden bod a soupeři se vzdalují. Na druhou stranu je před námi ještě spousta zápasů. Jsme zklamaní, ale jedeme dál. Musíme se z toho dostat. Poctivě trénovat a udělat nějaký dobrý výsledek.

Takže zůstáváte optimistou? Nebojíte se, že už nebudete mít dostatek času něco změnit?

Já chci vyhrát každý zápas. A je mi jedno, jestli je to se Spartou nebo se Slavií. Těším se i na každý trénink, přestože se nám teď nedaří. Věřím, že se všechno otočí k lepšímu.

Teď vás každopádně čeká reprezentační pauza. Jaký v ní budete mít program?

Samozřejmě nás čekají tréninky. Ve středu pak hrajeme v rámci projektu Kopeme za fotbal přátelský zápas s Olbramovicemi a v pátek nastoupíme doma proti Znojmu. Abychom drželi nějaký zápasový rytmus. Chceme dát příležitost i talentovaným hráčům z juniorky. Už taky proto, že Davis Ikaunieks má reprezentační povinnosti s Lotyšskem a Jiří Klíma a David Štěpánek s českým týmem do 20 let.

Jak to vypadá s dlouhodobými marody - Hanušem, Rabušicem a Urblíkem?

Jožo Urblík už s námi 14 dnů trénuje a chtěli bychom, aby v pátek proti Znojmu na určitou část utkání naskočil. Co se týká Honzy Hanuše, tak ten by měl tenhle týden začít lehce trénovat a další týden se pak připojí k týmu. I když nejdřív budeme chtít udělat kontrolní ultrazvuk, abychom něco neuspěchali. A Michalovi Rabušicovi teď sundali ortézu, takže uvidíme, jak bude noha reagovat na zátěž.

A co nějaké doposílení kádru?

Chtěli bychom Neymara a Drogbu. (směje se) Ale protože to nejde, tak si budeme muset vystačit s tím, co máme. A zapracovat na herním projevu a nedostatcích, které se v našich utkáních vyskytují.

V posledních dnech se také mluví o možném odchodu Petra Hronka do Zlína. V jaké je to nyní fázi?

Slyším to tak jako vy, nic konkrétního nevím.