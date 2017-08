Jihlava zváží protest proti rozhodčímu. Cítíme se poškození, řekl trenér

„Cítíme se být poškození,“ potvrdil Ivan Kopecký, trenér fotbalistů Jihlavy.

Nespokojení fanoušci na Pavla Julínka a jeho kolegy rozhodčí pokřikovali „Hanba, hanba.“ A domácí hráči, zlomení inkasovaným gólem z poslední minuty, se zlobili. Kapitán Vaculík dokonce tak vehementně, že si po závěrečném hvizdu vysloužil za protesty žlutou kartu.

Jihlava prohrála doma 1:2, přestože vedla od úvodní minuty, měla několik šancí a ještě na začátku nastaveného času držela s Plzní cennou remízu, kterou jí vzal hostující Marek Bakoš.

„Zejména ve druhém poločase tam bylo několik momentů, kdy jsme se pod tlak dostávali kvůli standardním situacím, kvůli takovým malým faulům... Ale vyjadřovat se k tomu nechci,“ rozmyslel se jihlavský trenér Kopecký.

Domácí se cítili poškození nejméně při třech momentech v průběhu druhého poločasu.

Krátce po změně stran chtěli penaltu po souboji Novotného s Řezníkem. „ Z mého pohledu byla naprosto jasná. Můžeme se bavit, jestli i Plzeň mohla kopat penaltu, protože oni padali neustále. Z té hry se to těžko posuzuje,“ řekl jihlavský Vaculík.

Nicméně ani na opakovaném záběru není vidět, že by Řezník soupeře ve vlastním pokutovém území fauloval.

Rozhodčí chyboval v 79. minutě, kdy mohl domácí fotbalista Dvořák běžet sám na brankáře Plzně Kozáčika, kdyby ho rukama nestáhl k zemi hostující stoper Hájek. Fauloval sice ještě na polovině soupeře, nějakých šedesát metrů od vlastní brány, přesto zmařil možný samostatný únik jihlavského hráče. Verdikt? Žlutá karta.

„Dvořák by šel sám na bránu, ale sudí řekl, že ho tam ještě blokovali dva hráči, kteří byli tři, možná čtyři metry za ním. Viděli jsme to ze záznamu, za nás jednoznačně červená karta,“ řekl Kopecký.

„ Je otázka, zda by šel domácí hráč ze středu hřiště sám na gólmana. Já myslím, že naši hráči byli v pozici, že by ho tam dva zablokovali. Je to na rozhodčím a ať na svazu rozhodnou, jestli udělal správně nebo ne,“ uvedl plzeňský kouč Pavel Vrba.



A další sporný moment? Útočník Plzně Bakoš v nastaveném čase vybojoval roh pro hosty v souboji s Kerestešem. Rukama se při souboji opřel, nebo minimálně dotýkal domácího obránce, což Jihlavští viděli jako faul. Rozhodčí nicméně nepískal, nařídil roh, ze kterého dala Plzeň vítězný gól.



„Jak na to bude v tuhle chvíli klub reagovat, nevím. My se musíme soustředit na sebe, poučit se z téhle zkušenosti,“ uvedl jihlavský kouč.

Výkonný ředitel klubu Jan Staněk nicméně potvrdil: „Po dalším zhlédnutí opakovaných záběrů určitě zvážíme další postup včetně možného protestu proti výkonu rozhodčího.“

„Z našeho pohledu tam byly situace, které kdyby rozhodčí vyřešil jinak, utkání by se odvíjelo jiným směrem. Všude na světě mají rozhodčí pocit, že rozhodčím nějakým způsobem pískají pro větší kluby. Myslím, že jsme ten pocit dnes zažili také,“ pokračoval.

„Nechceme brečet, protože Plzeň dala o gól víc než my a já jí k vítězství gratuluji. Na druhou stranu však nechceme nechat být, pokud bychom byli poškození,“ doplnil.

A reakce od plzeňského Bakoše, přímého aktéra jednoho ze sporných momentů? „Vyjadřovat se k tomu nebudu. My se díváme na sebe, na svoje výkony.“