Už není čas na zkoušení. Jihlava odehraje poslední přípravný zápas

Příprava Jihlavy Už se hrálo

1. 7. Žižkov 2:1

5. 7. Prešov 0:0, pen. 0:1

5. 7. Dukla Praha 3:2

8. 7. Teplice 0:1

11. 7. Darmstadt 0:3

14. 7. Heidenheim 2:1

19. 7. Velké Meziříčí 2:1 Zbývá odehrát

22. 7. Bahrajn 18.00 Střelci Vysočiny

3–Ikaunieks

1–Klíma, vlastní, Rabušic, Nový, Štěpánek, Hronek Sestavy najdete zde

„Už není čas na nějaké protáčení. Je týden do mistráku,“ uvědomuje si Kopecký. „Budeme vycházet z představy, s čím půjdeme do mistrovských utkání.“

K dispozici však nebude mít kompletní kádr: vedle dlouhodobě zraněného záložníka Jozefa Urblíka a kapitána Lukáše Vaculíka, který teprve lehce začíná s tréninkem, se bude znovu muset obejít bez útočníka Michaela Rabušice.

„Má problémy s patou,“ hlásí Kopecký. „Řeší se to a uvidíme, jak se dá do kupy. Jestli budeme léčbu řešit konzervativně, nebo se do toho bude muset sáhnout,“ nevyloučil Kopecký ani možnost případné operace.

Na generálku si Jihlava pozvala skutečně exotického soupeře, národní tým Bahrajnu. „My se ale musíme dívat především sami na sebe. Je jedno, jestli budeme hrát s Bahrajnem, nebo druhou ligou,“ myslí si Kopecký. „Hráči si musí uvědomit, že je tady konkurence. A každý trénink a zápas odvádět maximální výkon,“ dodal jihlavský kouč.