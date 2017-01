Příprava jihlavských fotbalistů? Pořádná zima a umělka

Teploty držící se pod nulou však podle něj nejsou tím největším problémem. „Mnohem horší je umělka, na které hrajeme a trénujeme. Klouby a achilovky na tomhle povrchu dost trpí. Přírodní tráva by byla mnohem lepší,“ doplnil.

Jako by se však vedení jihlavského klubu rozhodlo setrváním v tuzemských drsných podmínkách týmu důrazně připomenout, že jarní boj o udržení v nejvyšší soutěži bude pořádně tvrdý oříšek.

„To se nedá nic dělat, musíme se s tím vypořádat,“ souhlasně pokyvoval hlavou Dvořák.

V sobotu odehrála Vysočina už svůj třetí přípravný duel, přičemž tentokrát si k němu pozvala slovenský druholigový tým ŠK Svätý Jur. „Je jasné, že v lize nás na jaře čekají kvalitnější soupeři, ale na přípravu to nebylo špatné. Je potřeba si vyzkoušet, co bychom chtěli hrát,“ vysvětloval jihlavský útočník.

Z tohoto pohledu by tak měl být konečný výsledek 3:0 příslibem. Jen konkrétně v případě Dvořáka by to chtělo ještě pořádně seřídit mušku. Zatím se totiž v přípravě netrefil ani jednou.

„Věřím, že góly přijdou. A jestli to bude až v lize, tak jedině dobře,“ měl jasno rodák z Vysokého Mýta, který je nyní hlavně rád, že stačil všechno ve zdraví odtrénovat. I když řádící chřipkové epidemie se prý ani moc neobává. „Jsem odolný, imunitu mám dobrou,“ ujišťoval s úsměvem Dvořák.