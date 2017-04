Jihlavský brankář Hanuš: Sparta padla, tak proč ne i Brno?

„Fakt mě to moc mrzí. Chci hrát, chci pomoct, ale bohužel vyšetření na magnetické rezonanci rupturu potvrdilo. Mrzí mě to,“ povzdechla si opora jihlavského A-týmu, která právě zítra oslaví devětadvacáté narozeniny.

Měl jste s tím svalem problém už delší dobu?

Právě že vůbec, přišlo to najednou, z ničeho nic. Je pravda, že jsem byl trochu oslabený kvůli předchozí viróze, tak možná i proto mi v tom ruplo. Nevím. Teď už je to ale jedno. Musíme koukat, abychom zvládli zápas s Brnem. Potřebujeme tři body.

Je pravděpodobné, že vás nyní v brance nahradí Matej Rakovan. Budete mít pro něj nějakou radu?

Já myslím, že je natolik zkušený, že ví, o co jde, takže to absolutně nebude potřeba. V tomhle směru by být problém neměl. A nebude.

Dá se odhadnout, jak dlouho asi budete mimo hru?

Příští týden jdu na další vyšetření. Tam se ukáže, jak se sval hojí a co bude dál.

Takže je také možné, že se až do konce sezony proměníte z brankářské jedničky na týmového hecíře?

Nevím, jestli úplně hecíře. Každopádně kluky budu samozřejmě podporovat. Ale že bych na ně řval, to asi úplně ne. (usmívá se)

Budete fandit někde na lavičce, u postranní čáry, nebo v hledišti?

Půjdu za klukama do šatny před zápasem a o přestávce, ale jinak si asi sednu normálně na tribunu. Vzhledem k tomu, že nebudu připravený naskočit, tak by mě na lavičku asi ani nepustili.

Po vítězství nad Spartou se zdálo, že má Jihlava našlápnuto ven ze sestupových příček, ovšem po minulém víkendu je úplně poslední...

Věřili jsme, že nám výhra nad Spartou pomůže. A je fakt, že na Dukle jsme začali dobře. Jenže místo toho, abychom hráli to, co proti Spartě, tak jsme inkasovali dva rychlé góly a to nás stálo zápas. Ale to už je za námi, my se musíme dívat na to, co nás čeká.

A jak tedy vidíte šance Vysočiny před posledními pěti koly?

Odstup od Příbrami a Hradce není tak velký. A když teď porazíme Brno, bude to zase ještě lepší. Myslím, že boj o záchranu bude zajímavý až do posledního kola.

Zdá se, že vás optimismus neopouští...

Jasně že ne. Samozřejmě vím, že nás nečekají lehké zápasy, ale beru to tak, že když jsme mohli porazit Spartu, tak proč bychom nemohli vyhrát s Brnem. A pak i venku. Když minule Příbram vyhrála v Jablonci, tak bychom my mohli bodovat v Boleslavi nebo ve Zlíně. Proč být pesimista?

Dobře, tak uvidíme, jak na tom Vysočina bude po pátečním utkání s Brnem...

Ano, to je pro nás hodně důležitý zápas. Pokud bychom ho nezvládli, pak by to pro nás bylo už opravdu hodně komplikované.