Pomůže drsná příprava? Čeká nás čtrnáct zápasů o život, vědí v Jihlavě

„Nikomu neprospěje, když se tři měsíce nehraje, podívá se na tabulku a na předposlední sestupové příčce vidí svůj klub. Je to hodně složitá situace,“ pokračuje Tulis. „Je opravdu nepříjemné přezimovat s myšlenkou, že sestup je reálný,“ přidává se trenér jihlavského týmu Michal Bílek.

Po podzimu patnáctá Jihlava, kterou od první nesestupové příčky dělí dva body, proto před čtrnácti jarními zápasy myslí na jediné: na záchranu. „Chtěli jsme mužstvo zocelit takovým způsobem, abychom byli schopní se z těch sestupových vod dostat co nejdříve,“ říká Tulis. „Budeme hrát čtrnáct zápasů o život. Nebude to žádná procházka růžovým sadem. Musíme bojovat,“ burcuje své podřízené.

„Já ale nervózní nejsem, protože věřím, že mužstvo má takové schopnosti, aby se zachránilo,“ tvrdí Bílek. „Hráčský kádr je kvalitní a určitě má na to, aby to zvládl. To jednoznačně.“

Prakticky bez posil! Vedení dalo důvěru stávajícímu kádru

Na důvěru ve vlastní síly vsadilo i vedení jihlavského klubu, které během zimní pauzy přivedlo pouze dva nové hráče: univerzála Martina Nového a bosenského záložníka Marina Popoviće.

„Pohyb hráčů není takový jako v předchozích dvou přestupových obdobích,“ komentuje situaci sportovní manažer jihlavského týmu Milan Bokša. „Důvod je jasný: myslíme, že si mužstvo potřebuje sednout. My jsme těch změn udělali opravdu hodně. A hráči si na sebe musí zvyknout, jak na hřišti, tak mimo něj,“ tvrdí Bokša.

„Poslední rok, rok a půl děláme přestavbu hráčského kádru. Chtěli jsme vybudovat perspektivní základ pro dlouhodobou práci s kvalitními hráči, aby se fotbal na Vysočině etabloval a stabilně hrál kolem středu tabulky,“ vysvětluje Tulis. „Není to tak, že každé přestupové období budeme posilovat.“

Navzdory aktuálnímu umístění a očekávanému boji o záchranu by výrazný zásah do kádru mohl být podle vedení paradoxně spíše na škodu. „Mužstvo potřebuje také klid. V momentě, kdy začnete vodit nové a nové hráče, někteří labilnější hráči se s tím hůře vyrovnávají,“ tvrdí Bokša. „Takže tato varianta je pro psychiku týmu dobrým krokem,“ tvrdí sportovní manažer.

„Vy potřebujete dát hráčům najevo, že jim věříte. A to byl jeden z dalších důvodů, proč jsme do týmu nesahali. Věříme, že naši stávající hráči situaci zvládnou. A že nepotřebujeme přivádět další,“ je přesvědčen Bokša. „Na kolik se to potvrdí, ukáže až soutěž.“

Nepřesvědčivé výsledky? Člověk je musí brát s rezervou

Fanoušci musí doufat, že duely o ligové body budou mít jiné výsledky než zápasy v přípravě. V té totiž Jihlava příliš nepřesvědčila.

Přesto, že se – na jedinou výjimku – střetávala pouze se soupeři z nižších soutěží, v osmi zápasech si připsala pouze tři vítězství: nad vlastní juniorkou, slovenským Svätým Jurem a Táborskem.

„Pravdou je, že výsledky nebyly takové, jaké jsme si představovali. Byť to bylo jen přípravné období,“ připustil Bílek. „Dneska už neplatí, že výsledky v přípravě nehrají roli. Bohužel nám se některé zápasy hlavně s druholigovými týmy nevydařily,“ připustil Bokša.

„Ale jedním vysvětlením je to, že trenér musel kvůli zraněním improvizovat v zadních řadách. Což je pro každý tým velice složité. To určitě poznamenalo naši hru,“ hledal omluvu Bokša. „Navíc se na tom podílelo i to, že mužstvo zkoušelo také jiné rozestavení.“

Těžkou hlavu si z výsledků v přípravě nedělá ani Tulis. „Člověk to musí vzít s rezervou. Góly se dávaly, v některých utkáních se vedlo a k obratu došlo až ve chvíli, kdy došlo k výměně hráčů,“ všímal si ředitel. „Pro druholigové týmy je navíc motivace vytáhnout se na prvoligové mužstvo.“

Navíc v posledním přípravném zápase Jihlava po dobrém výkonu hrála v Liberci 2:2. „Pro nás to bylo stěžejní utkání. Ukázalo se, že mužstvo opravdu kvalitu má,“ míní Tulis. „Zápas sice skončil remízou 2:2, ale myslím, že jsme byli lepší a měli jsme o dva góly vyhrát.“

Spokojený byl i Bílek: „Sehráli jsme velmi dobrý zápas proti těžkému soupeři. A věřím, že bude pro jarní boje povzbuzením.“

Žádné teplo! Hráči si zvykali na nepříznivé podmínky

Duel v Liberci byl specifický v tom, že šlo o vůbec první zápas Jihlavy v letošním kalendářním roce na přírodní trávě. Vysočina totiž většinu zimní přípravy strávila na umělce.

Šulek zvažoval, že půjde pryč. Klub ho uvolnil Jeho odchod někteří fanoušci fotbalistů FC Vysočina těžko koušou. Sestupem ohrožený jihlavský celek se během zimní přestávky překvapivě rozloučil se šikovným osmadvacetiletým slovenským záložníkem Peterem Šulkem, který zamířil do maďarského celku Mezőkövesd-Zsóry. „Stále koketoval s myšlenkou, že by šel někam pryč. Tak jsme mu to umožnili,“ okomentoval Šulkův odchod trenér jihlavského týmu Michal Bílek. „Je to podobný případ jako Harba. Hráči končila smlouva a neměl zájem pokračovat,“ uvedl ředitel FC Vysočina Zdeněk Tulis. „My jsme hledali řešení, naskytla se nabídka, tak jsme se rozhodli, že ho uvolníme. Protože by nám za půl roku odešel zadarmo.“ Podle jihlavského vedení navíc Šulkovým odchodem Vysočina tolik netratí. „Víme, že je to fotbalově velmi dobrý fotbalista, ale k boji o záchranu potřebujeme hráče, kteří budou myslet jen na záchranu. A to on v mých očích nebyl,“ tvrdí Bílek. „Stejně nám v této sezoně moc nepomohl, většinou marodil,“ dodal Tulis.

„Před Libercem jsme měli hrát na přírodní trávě i v Dunajské Stredě, ale tam napadl sníh,“ vysvětluje Tulis, proč došlo ke zrušení domluveného duelu. Náhradní zápas proti Varnsdorfu hrála Vysočina na umělce v Nymburku.

Na zahraniční soustředění letos jihlavští fotbalisté mohli jen vzpomínat. Klub se rozhodl strávit celou zimu v domácích podmínkách.

„Vždy je lepší, když se na pár dní odjede někam pryč. My jsme ale zvolili tuto variantu,“ říká Bílek. „A je pravda, že to nebylo moc příjemné, protože tady byla extrémní zima. Když bylo na dálnici minus čtyři, tady bylo minus jedenáct,“ vzpomíná.

„Je fakt, že nás zima trošičku zaskočila. Byla hodně krutá,“ připouští Tulis. „Na druhou stranu musím říct, že příprava umělky byla na špičkové úrovni. Možná ani v létě není taková, jako byla teď,“ ocenil práci svých zaměstnanců. „V tomto počasí, v podmínkách, které jsme měli, jsme se utužili.“

Jihlavské vedení tak ani na chvíli nepřemýšlelo o tom, že by své původní rozhodnutí o zrušení zahraničního soustředění zrušilo. „Hráči měli skvělé podmínky, co se týče regenerace i stravování. Navíc skoro všechny zápasy hráli doma, nikam necestovali,“ říká Tulis. „Topíme už deset dní, hráči mají za sebou asi šest nebo sedm tréninků na přírodní trávě. Takže jsme připraveni.“

Klub věří, že pomůže otřepaná fráze o tom, že těžko na cvičišti = lehko na bojišti. „Většinou se stává, že přesun z teplého do chladného počasí přináší před začátkem soutěže jednak únavu, ale také chřipky, nachlazení a další nemoci. To jsme chtěli eliminovat,“ prozradil Tulis. „Protože první čtyři pět kol se bude hrát v takovém počasí, jaké je dnes. Zima, déšť, špatné terény. A naši kluci jsou na to zvyklí. To by nám mohlo pomoct.“