Jako Lavi. Jihlavský Tlustý hrával za Vyšehrad: Seriál je zábavný

„Já už jsem tam hrál,“ hlásí s úsměvem jedenatřicetiletý bek, který v třetiligovém Slavoji působil před svým příchodem do Jihlavy, v letech 2003–2005.

Populární seriál o vymyšleném „Lavim“, problematickém fotbalistovi Juliusovi Lavickém, zná. „Samozřejmě ho sleduji, viděl jsem nějaké díly,“ líčí s úsměvem. „Je to zábavné,“ pochvaluje si.

To, že by se tvůrci Vyšehradu v čele s autorem, režisérem a hlavní hvězdou seriálu Jakubem Štáfkem profesionálnímu fotbalu vysmívali, Tlustý nevnímá. „Já to tak neberu. Přijde mi to vtipné. A že bych si to bral nějak osobně? To určitě ne.“

„Super tréninkové hřiště“ na pražském Vyšehradě, kde Slavoj hraje zápasy ČFL, si Tlustý dobře pamatuje. „Je stejné, nezměnilo se,“ usmívá se Tlustý, který však ze současných hráčů už nikoho nezná. „Z kluků, se kterými jsem hrával, tam už nikdo není. Nikoho jsem v seriálu nepoznal,“ říká.

V jihlavské kabině žádnou narážku o tom, že přišel z Vyšehradu, také ještě nezaslechl. „Nikdo nic neříkal,“ dušuje se. „Občas se ale o tom bavíme, pustíme si nějaký díl a smějeme se mu.“

Pro jihlavské hráče je to dobré odreagování od současné zimní přípravy, ve které prvoligová Vysočina porazila jen druholigový slovenský Sväty Jur a Táborsko. Naopak v dalších duelech se soupeři z nižších soutěží roli favorita nepotvrdila – po remíze se Znojmem podlehla Vlašimi, Českým Budějovicím a naposledy Varnsdorfu.

„Příprava nám nevycházela úplně tak, jak bychom chtěli. Víme, jaké máme za sebou výsledky. Doufám ale, že si to ještě sedne a bude to dobré,“ věří před sobotní generálkou v Liberci Tlustý.

„Musíme to hodit za hlavu. Ligová soutěž je jiná než příprava. Bude se hrát jiný fotbal,“ věří zkušený obránce. „Hlavně aby se nám všichni brzy uzdravili. Až budou všichni k dispozici a kádr bude širší, určitě to bude zase lepší.“

I Tlustý během aktuální zimní přípravy ze zdravotních důvodů musel některé zápasy vynechat. „Ale u mě to nebylo nic závažného. Akorát mě trošku zapíchalo v zádech a nemohl jsem se až tak hýbat,“ líčí své trable. „Během týdne to bylo dobré, záda se uvolnila a bylo to v pohodě. Už jsem na sto procent připravený.“

V ideální čas. Od příštího týdne bude Jihlava opět bojovat o přežití v nejvyšší soutěži – ve které je po podzimu patnáctá. Jarní záchranářskou misi v sobotu odstartuje na hřišti pražské Slavie.