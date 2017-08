Od Plzně k Plzni. Jihlava už není střelecky sterilní

A příliš pozitivně nevypadala jejich dlouhá série bez vstřelené branky ani vzhledem k tomu, že včera hostili Plzeň, která naopak doma s Duklou (4:0), v Jablonci (1:0) a s Olomoucí ani jednou neinkasovala (1:0).

Jenže veškeré předzápasové prognózy bitvy posledního celku tabulky s prvním vzaly brzy za své.

Po hrubém zaváhání hostující defenzivy a Hronkově černé práci se k balonu dostal lotyšský snajpr Davis Ikaunieks a Jihlava po 27 vteřinách hry vedla 1:0.

„Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, hned zkraje se nám podařilo dát gól,“ pochvaloval si jihlavský trenér Ivan Kopecký.

„V první minutě jsme udělali opět obrovskou chybu, kterou jsme udělali už ve čtvrtek s Larnakou. Zápas tím byl ovlivněn,“ uznal trenér hostů Pavel Vrba.

Plzeň, která oproti čtvrtečnímu utkání předkola Evropské ligy nastoupila bez tradičních opor – Romana Hubníka, Tomáše Hořavy, Daniela Koláře, Václava Pilaře nebo Marka Bakoše – vypadala i v dalších minutách zranitelně.

„Bohužel jsme někdy v rozehrávce nebyli tak úspěšní, jak jsme chtěli, navíc útočníci Jihlavy byli trošku rychlejší než naši stopeři,“ viděl Vrba.

Ve 23. minutě po přihrávce Keresteše se k míči ve vápně dostal Ikaunieks, namísto střely však volil prudkou přihrávku na Klímu, který ovšem míč do odkryté branky nasměrovat nedokázal.

A do třetice zahrozil agilní Ikaunieks ve 38. minutě, kdy unikl po pravé straně hřiště, vypálil, svým pokusem však hostujícího brankáře Kozáčka nevystrašil – mířil totiž mimo.

„Když si proti takovému soupeři vytvoříte tolik šancí, cítíte, že byl hratelný,“ připustil Kopecký. „Jen velká škoda, že jsme to nedokázali potvrdit a nějaký gól jsme nepřidali. Protože ten by pravděpodobně vedl k nějakému bodovému zisku,“ je přesvědčen.

Vedoucí celek nejvyšší soutěže toho v první půli proti dobře zformované obraně domácích příliš nepředvedl, největší šanci si překvapivě vytvořil obránce Radim Řezník, který ve 20. minutě nechápavě máchl rukama poté, co jeho pokus k tyči zmařil pohotovým zákrokem domácí gólman Rakovan.

A v poslední minutě první půle chyběly jen centimetry k tomu, aby na míč před odkrytou jihlavskou brankou dosáhl Krmenčík.

Na začátku druhé půle se do vápna probíjel jihlavský mladíček Novotný, jenž po souboji s hostujícím obráncem Řezníkem upadl. Domácí se dožadovali penalty.

Favorizovaná Plzeň se dočkala vyrovnání až v 64. minutě, kdy se pokusem zpoza vápna prosadil kapitán Patrik Hrošovský.

V 77. minutě měl na hlavě vítěznou branku Vysočiny střídající Pavel Dvořák, jehož parádním centrem našel Ikaunieks. Domácí útočník však nehlavičkoval dostatečně důrazně a brankář Kozačik míč na brankové čáře zastavil.

Velkou řadu emocí pak vyvolala 79. minuta, kdy unikajícího Dvořáka zastavil obránce Hájek pouze za cenu faulu, který sudí Julínek k nelibosti diváků ohodnotil pouze žlutou kartou.

„Po zápase jsme se na to dívali a samozřejmě se cítíme poškozeni. Viděli jsme to jako červenou kartu, protože by šel sám na bránu“ uvedl Kopecký. „Sudí řekl, že ho tam ještě blokovali dva hráči, kteří byli tři čtyři metry za ním. Těžko říct,“ doplnil jihlavský kouč.

Když pak v nastaveném čase vstřelil vítěznou branku Plzně hlavou po rohu Marek Bakoš, nesl se stadionem v Jiráskově ulici pokřik: Hanba, hanba!

„ Jsem hrozně rád, že se nám to podařilo otočit. Urvali jsme to v poslední minutě, přiznejme si, že to bylo štěstí,“ uznal Vrba.

„Před posledním rohovým kopem z mého pohledu byl faul na Keresteše,“ zmínil ředitel jihlavského klubu Jan Staněk předchozí souboj Keresteše s Bakošem. „Všude na světě mají menší týmy pocit, že rozhodčí nějakým způsobem pískají pro větší kluby. Myslím, že my jsme dnes ten pocit měli taky,“ pokračoval Staněk.