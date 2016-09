Trenér Bílek se vrací na scénu, z potíží bude tahat Jihlavu

Změny na trenérských postech v české lize v ročníku 2016/2017 Nového kouče dnes představí Dukla Co odehrané kolo, to jedna změna na pozici trenéra. Už pět klubů (včetně Jihlavy) v letošním ligovém ročníku sáhlo na šéfa realizačního týmu. Ale jen u Příbrami, Slavie a Jihlavy byly důvodem špatné výsledky. Příbram po porážce ve 4. kole na Slavii odvolala Martina Pulpita a angažovala Petra Radu. Ani on zatím výsledky nezlepšil, tým má po šesti kolech na kontě nula bodů i nula gólů. O týden později skončil "neodvolatelný" slávistický kouč Dušan Uhrin mladší, když jeho tým neudržel vedení v Plzni a podlehl 1:3. O tři dny dřív Slavia vypadl v kvalifikaci o Evropskou ligu, když dvakrát padla s Anderlechtem 0:3. Konec Uhrina ve Slavii přinesl změnu i na Dukle, protože slávistické jednání po osmi dnech hledání získalo Jaroslava Šilhavého. Dukla zatím nového kouče nemá, o víkendu vedl mužstvo asistent Hynek. Šilhavého nástupce oznámí vedení ve středu po poledni. V kuloárech zaznělo jméno Pavla Drska, někdejšího obránce Blšan, Duisburgu, Bochumi, Panioniosu Atény, Kladna či Jablonce. Tam dosud vede juniorku. Druhého trenéra má také Mladá Boleslav, po druhém kole Leoš Kalvoda nahradil Karla Jarolíma, který se ujal národního mužstva. To byla dopředu avizovaná změna. Mimochodem, přes léto došlo ke změně hlavního kouče

v létě v Plzni, v Teplicích, v Bohemians, v Brně, v Dukle a ve Slovácku.