Jihlavské legendy se dění v klubu diví: Další odvolaný kouč?

„Vyrazilo mi to dech,“ říká jihlavský odchovanec, který v A-týmu FC Vysočina strávil dlouhých dvanáct sezon. „Když před třemi lety Jihlava odvolala v průběhu podzimu hlavního kouče poprvé (Františka Komňackého – pozn. red.), byl to pro mužstvo dobrý impulz. Ale že se to opakuje v takové pravidelnosti, to dobré není,“ připomněl, že Komňackého v roce 2014 následoval Petr Rada, v roce 2015 Luděk Klusáček a nyní Michal Hipp.

„Hráči to musí vnímat, protože časové úseky trenérských výměn se zkrátily,“ připomíná Michal Kadlec – další fotbalista, který v Jihlavě strávil dvanáct let – že v mezidobí u jihlavského týmu působili také Roman Kučera (společně s Josefem Jinochem – pozn. red.) a Milan Bokša. Celkově tak Vysočina od června 2012, kdy se vrátila do ligy, nahradila už šest trenérů.

„Myslím si, že tak často měnit trenéry není asi to úplně nejlepší,“ říká exjihlavský útočník Pavel Simr. „Ale snad vedení ví, co dělá. Vždy se říká, že je snazší vyměnit jednoho trenéra než čtyři pět hráčů. Ale je to fakt zvláštní.“

Podle Veselého šlo o unáhlený krok. „Čekal jsem, že to Hipp ještě ustojí. Že minimálně do Jablonce mužstvo povede a budou se to snažit zlomit domácím utkáním,“ připomíná sobotní bitvu. „Já osobně bych v této fázi asi ještě vyčkal. Ale to je můj pohled zvenku.“

Podobný názor přidává Simr. „Možná to chtělo vydržet až do zimy,“ říká. „Na druhou stranu, třeba by mezi tím Jihlavě ujel vlak úplně. Je to těžké,“ uvědomuje si.

„Dospělý fotbal je o výsledcích. Když vezmete mládežnické kategorie, tam není takový tlak na to, dělat body,“ myslí si Kadlec. „Bohužel jste tlačení, sezona rychle utíká. A nějaké rozhodnutí se musí udělat. Nikdo nikdy nechce sestoupit.“

Také slovenský kouč podle vedení jihlavského klubu doplatil na jediné: výsledkově nevydařené zápasy. „Co jsem zaslechl, herní projev mužstva byl dobrý. Minimálně v úvodních třech zápasech, kdy kluci hráli dobře a akorát jim to tam nepadalo,“ přemítá Veselý. „S Plzní vedli, měli šance na druhý gól. Nedali – a soupeř to otočil. To se občas stává,“ připomíná.

VIDEO: Trenér Bílek je hlavním koučem Jihlavy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Postupně se z té dobré hry, kdy je každý chválil, dostali pod výsledkový tlak. Každý zápas už museli hrát o všechno,“ myslí si. „A pak, když dostanete první gól, víte, že je to strašně složité. Protože bod je málo a vy potřebujete dát dvě branky. A pak je to čím dál tím těžší...“

Nový impulz by však týmu mohl prospět. „Michal Bílek je zkušený kouč, který za sebou má úspěšnou hráčskou i trenérskou kariéru,“ říká Kadlec. „Takže věřím, že mužstvu pomůže. A že se Jihlava začne zvedat. Protože i co se týče kádru, tak si myslím, že je kvalitní. Třeba se jenom potřebují chytit jedním výsledkem.“

O síle jihlavského týmu nepochybuje ani Veselý. „Z mého pohledu je mužstvo o hodně silnější, než bylo na jaře,“ tvrdí jedna z klubových ikon. „Pan Bílek je sice po svém angažmá u nároďáku trochu kontroverzní a začátek bude mít hodně těžký. I reakcemi od lidí,“ uvědomuje si. „Kéž by ale mužstvo zvedl. Možná už za čtyři kola ho tu budou všichni plácat po ramenou. I ti, co na něj dříve nadávali,“ dodává.