Ligová rarita. Zelený zvládl jedenatřicet zápasů za třicet kol

„Je to taková rarita,“ řekl jablonecký trenér Zdeněk Klucký. „Ale bylo to tím, že na podzim hrál Jarda za Karvinou a za nás na jaře dohrával i odložené utkání z podzimní části ligy s Hradcem Králové. Ale když to pravidla umožňují...“ Co tomu říká Zelený?

„Nijak zvlášť jsem to neřešil, je to taková vtipná situace vzhledem k tomu, že jsem v zimě přestoupil.“ Bral to s humorem. „Však jsem klukům říkal, že jsem toho odpracoval nejvíce,“ smál se.

Obránce mrzí, že na to, jaký má Jablonec kádr, neskončil v lize výše než osmý. Samotného ho těší, že naskočil do všech utkání. „Jsem rád, že jsem se hned na levé straně chytil, a doufám, že to tak bude pokračovat i v příští sezoně.“

Do Karviné se Jaroslav Zelený o víkendu vrátil vítězně, když jeho Jablonec zakončil sezonu výhrou 2:0. „Vyhráli jsme, tak to byl pěkný návrat, ale moc nechybělo, abychom prohráli, protože Karviná měla tolik šancí... Asi si kluci jejich proměňování nechali do další sezony.“ Zelenému se líbila atmosféra na stadionu, byť zdaleka nebylo vyprodáno. „Už i celý podzim, když jsem tady ještě působil, bylo prostředí výborné a chodila spousta lidí. Snad jim to v Karviné vydrží.“

Jaroslav Zelený v utkání s Karvinou patřil k nejlepším hráčům. Odmítl, že by byl mimořádně motivovaný, když nastoupil proti týmu, v němž předtím hrál dva a půl roku a vybojoval s ním postup mezi elitu.

„Asi nejsem takový typ, že bych se chtěl nějak více motivovat na tým, kde jsem hrál. Už jsem to tak měl s Hradcem Králové,“ připomněl klub, v němž začínal. „V Karviné to sice pro mě byla premiéra, ale nijak to nepřeceňuji, že by to bylo něco více než ostatní zápasy. Je to příjemnější, vrátit se do míst, která dobře znám, ale pokud jde o utkání, tak je to stejné jako v jiných případech.“ S někdejšími spoluhráči se nijak nehecoval. „To spíše v naší jablonecké kabině byly narážky, co dám klukům, pokud bychom v Karviné náhodou vyhráli...“

Takže? „No, nějaké občerstvení budu muset zajistit,“ přiznal Jaroslav Zelený. „Ale příležitost bude až na začátku přípravy, protože teď už máme dovolenou.“