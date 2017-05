Krize? Noc před zápasem. Nervozitu jsem musel skrývat, přiznal Šilhavý

„Vyveďte je,“ snažil se nejdřív Šilhavý s úsměvem na tváři zachránit suchý účes i oblečení. Ale tušil, že nepochodí. Už po pár vteřinách byl celý mokrý a hráči kolem něj hlasitě skandovali oslavné pokřiky.

„Tak to je ta naše zdravá kabina,“ usmíval se. „Už jsem se podruhé převlékal! Naštěstí je to jen voda, pivo předtím bylo horší, to se lepilo na ty konfety... Tak asi končíme, ne?“

Ale někončilo se. Na trenéra, který právě dovedl tým k titulu, logicky mířila spousta dalších otázek, na které se mu tentokrát odpovídalo vesměs příjemně.



Nejdřív povězte: co všechno teď cítíte?

Obrovskou radost, úlevu, spadlo to ze mě. Byl jsem hodně nervózní. Skrýval jsem to před hráči, ale moc jsem toho nenaspal, očekávání bylo obrovské, lidi, kteří tu byli a kteří nám fandí, čekali, že ten poslední krok uděláme. Cítil jsem obrovskou zodpovědnost, aby se to podařilo. Jsem rád, že fungovala kabina, byla bezvadná, zdravá. Díky ní se nám povedla úžasná sezona i s tím, že jsme to zakončili asi nečekaným titulem.

Jak vysoko jej řadíte?

Být v něčem v republice první, to se nikdy neomrzí. Není to moje výhra, ale týmová. A řadím to hodně vysoko. Stejně jako titul v Liberci, tady možná o to výš, že fanouškovská obec je obrovská.

VIDEO: Jsme první, no a co? Slávisté slavili s fanoušky i s Tvrdíkem v kabině

Říkal jste, že titul je nečekaný. Kdy jste začal věřit, že budete slavit?

Asi po zápase s Plzní. Když jsme vyhráli v poslední minutě, to byl asi zlom. Doma jsme sice občas škobrtli, ale sezona byla úžasná, přes dvacet zápasů jsme neprohráli. A tohle zakončení, to je třešínka.

Kdy jste prožil kritickou chvíli?

V noci před zápasem. (smích) Ale vážně... Když jsme rozjeli tu sérii, lidi to brali tak, že všechno funguje jak na drátku a ono to přitom nebylo všechno tak, jak bychom si představovali. Ale i složité zápasy jsme dokázali dohrát aspoň do remízy a nakonec z toho byla taková úžasná série.

Špatně jste spal, pak jste musel řešit zranění Mešanoviče. Rozhodilo vás to?

Víte, nebyl to jen Muris. K dispozici nebyl ani Tonda Barák, Sýkora měl angínu, začal trénovat před dvěma dny... U Milana Škody se taky nevědělo, jestli bude, doktoři, fyzioterapeuti a Pavel Kolář ho dali nakonec dohromady, za to jim patří dík. A Mingazov taky hraje druhý zápas s opichem a mohl nastoupit jen na část zápasu. Takže to nebylo jednoduché, ale věřil jsem, že ať už tam bude Petr nebo Pavel, zvládneme to.

Co jste si říkal, když Brno vystřídalo brankáře a ten dostal ze dvou střel dva góly?

Nezlehčoval bych to... Ten kluk to měl složité, z ničeho nic se dostal na hřiště, ani nevím, jestli už chytal ligu. Že ne? Tak to si to asi bude pamatovat hodně dlouho... Zřejmě nám to pomohlo, ale nemyslím si, že na tom nesl vinu, byla to výborně zahraná standardka. Celou sezonu jsme v nich byli silní. A když jsme přidali třetí gól, věděl jsem, že to zvládneme. Bylo to klidnější, než když jsem hrál o titul s Libercem a rozhodovalo se v utkání s Plzní.

Zkuste říct: proč jste získali titul právě vy?

Důležitá byla touha týmu něco dokázat. Najednou jsme vylétli nahoru a mohli jsme bojovat o titul. Kabina se semkla, i když ne všechny zápasy se povedly. Důležití byli všichni, kdo se kolem týmu pohybovali. Díky nim jsme na titul dosáhli.

Když jste přicházel, napadlo vás, že by se sezona mohla vyvinout až takhle pěkně?

Můj přestup do Slavie byl hodně rychlý a pan Tvrdík se mě ptal, jestli jsem schopný ustát ten tlak lidí, fanoušků. Jestli se z toho nepo... Tak jsem mu říkal, že trénuju už nějaký pátek, že jsem něco zažil a že to zvládneme. Ale určitě jsem v té chvíli, kdy jsme měli pět bodů a byli asi dvanáctí, nevěřil, že uděláme dvacet bodů na týmy, které tehdy byly nahoře. To je vizitka týmu a obrovský úspěch.

Kdy začnete přemýšlet o nové sezoně?

Už jsem o ní přemýšlel v předchozích dnech. Druhé místo už by taky bylo úspěch, bylo jasné, že budeme hrát poháry, předkola. O tom člověk přemýšlí. Jak říkal pan Škorpil: Každým úspěchem si zaděláváš na další neúspěch.

Stihnete teď kromě společné i nějakou privátní oslavu s rodinou?

To asi ne. Ani nemám naplánovanou dovolenou, nic. Uvidíme, co další dny přinesou. V neděli se vyhlašují ligové ceny, tak musíme být ready. Snad mě nebude bolet hlava tak, že bych to nezvládl.