Blažek: Když sportovci nešetří, jsou hloupí. Pak holt mají problémy

Před dvěma lety výborný český fotbalový brankář, spojený především s pražskou Spartou, ukončil kariéru v ligové Jihlavě. Že by ale ležel doma na gauči, neměl co na práci a jen utrácel naspořené peníze? Kdepak.

Od letošního července nově pracuje v manažerské pozici ve futsalové Spartě. „Jsem tam taková holka pro všechno,“ vykládá. A mimo jiné také hraje krajský přebor za Újezd nad Lesy. „To abych si udělal žízeň,“ směje se v rozhovoru.

Kromě životního přechodu čerstvý člen Klubu osobností FC Vysočina hovoří o (ne)možné budoucnosti ve fotbalové Spartě či videu.

Život po konci v profesionálním fotbale. Jak jste si na něj zvykl?

Úplně normálně. Někomu to trvá delší dobu, někomu kratší. U mě v klidu, nemám problém.

Nezlenivěl jste?

Vůbec ne.

Máte víc času na aktivity, které jste dřív nemohl dělat?

Já mám práce až až. Začal jsem dělat na Spartě futsal, takže mám aktivit hodně. Nenudím se.

Manažerská pozice?

Dá se říct.

V čem spočívá vaše práce?

Já jsem taková skoro holka pro všechno. Od oslovování partnerů přes vyřizování různých PR věcí, propojení s fotbalovou Spartou Praha. Je toho dost.

Co vás zatím překvapilo či zaskočilo v tomto prostředí?

Tak překvapilo... Je tam znát rozdíl v porovnání s velkým fotbalem. Sice je to na profesionální úrovni, ale když tu ligu tak sleduji, tak propagace je na slabé úrovni.

Úkolem Jaromíra Blažka je tedy zpopularizovat futsalový klub Sparta Praha?

Dá se to tak říct. Jsem rád, že zase pracuji ve Spartě. Když nemůžu být u fotbalu, tak můžu být u něčeho jiného, co má jméno Sparta.

Návrat do fotbalové Sparty stále v nedohlednu?

To se zeptejte někoho jiného, to se neptejte mě. To na mně nezáleží.

Tak jinak: Bránil byste se návratu?

Jak jsem již někdy říkal. Cokoli bude spojené se jménem Sparta Praha, ať už je to fotbal, futsal nebo něco jiného, tak vždycky rád pomůžu. Kdy to bude, nebo jestli to někdy bude, to nevím. Nemám s tím ale problém.

Americká studie, publikovaná ve výzkumu studentů Masarykovy univerzity, uvádí, že až sedmdesát procent profesionálů se ocitá ve finančních problémech do pěti let poté, co skončí kariéru. Nic takového u vás nehrozí?

Já vám to řeknu takhle: Když jsou hloupí a nešetří si, tak holt mají finanční problémy. Nebo ne nešetří si, ale prostě když jsou hloupí, tak mají problémy, tak bych to řekl.

Vy stále ještě hrajete fotbal - v krajském přeboru za Újezd nad Lesy. Na začátku roku jste řekl, že zatím odehrajete jaro a pak uvidíte, co bude dál. Viděl jsem, že jste opět nastoupil.

Zatím nemám žádné zdravotní problémy a taky mě to pořád ještě baví, takže hraju.

Nechci to zlehčovat, ale fotbalisté v nižších úrovních tvrdí, že hrají hlavně proto, aby měli žízeň. Platí to i u vás?

Je to i můj případ, přesně tak. Nehraji úplně zadarmo, ale je to tak, jak říkáte. Pro mě je to takové zpestření víkendu. Když člověk celý život hraje fotbal, tak z ničeho nic přestat, to je takové... Mě to taky dostihlo trochu, taky jsem si myslel, že mi to nebude chybět. Nakonec z toho vzniklo tohle, jsem za to rád, baví mě to. Až mě to bavit přestane nebo zdraví nebude sloužit, tak se na to kdykoli můžu vykašlat.

Na tréninky už tedy nechodíte, když říkáte zpestření víkendu?

Chodím si s klukama jednou v týdnu zatrénovat. A pak na zápas.

Jaká je úroveň krajské soutěže očima exligového gólmana?

Takhle, mně to vyhovuje. Na cokoli většího, myslím tím divizi a podobně, už bych musel trénovat. A to už se mi nechce.

Jistě jste nedávno sledoval pohyb v kádru Sparty; noví hráči, zahraniční trenéři. Nebylo těch posil a celkově změn příliš?

Tohle je věc Sparty, ta musí vědět, co dělá. Podle mého názoru to ještě chce čas. Něco hodnotit teď po čtyřech odehraných kolech, to by bylo předčasné.

Zaujala vás tedy alespoň některá z posil, která přišla?

Samozřejmě, tam přišli dobří hráči. Ben Chaim nebo Biabiany z Interu Milán, to jsem koukal, ti vypadají nadějně. Akorát musí potrénovat. Řekl bych, že jim chybí kondice.

Jaromír Blažek

A kdo vás naopak zklamal?

Já si myslím, že některé ty příchody do Sparty byly takové... Nevím, jestli to bylo uvážené, nebo neuvážené, ale mám pocit, že někteří ani do Sparty chodit nemuseli. Jak ale říkám, to je čistě můj názor.

Koho máte na mysli?

Kdybych si všechna ta jména pamatoval, tak vám je klidně řeknu. Popravdě si je ale nepamatuji.

Od jara už by se nejspíš mělo objevit v české lize video. Patří do fotbalu?

Určitě by to v některých momentech pomohlo, viz třeba teď, co se stalo v Jihlavě. A i předtím tam byly chyby - třeba na Slavii, Teplice, nebo kdo tam hrál, vymyšlená penalta. Prostě v určitých chvílích by to pomohlo. Ofsajdy, góly i penaltové zákroky. Já jsem pro. Je to ve spoustě jiných sportech, nikomu to nevadí, tak proč by to nemohlo být ve fotbale. Tak co, holt se zápas prodlouží o deset minut.

Zmiňujete Jihlavu. Zachrání se letos v lize?

Ježíš, je teprve začátek sezony, co já vím, kdo se zachrání, nebo kdo vyhraje titul.

Minimálně ale máte tip na sestupující a vítěze ligy, ne?

Já tip nemám. Já si přeji, aby vyhrála Sparta, ale to je přání, to není tip.

V Jihlavě vás nyní zařadili do Klubu osobností FC Vysočina, obdržel jste také permanentku na sezonu. Chystáte se ji využít?

Určitě chystám, jen popravdě řečeno, teď nevím, kdy mi to vyjde. V září startuje futsalová liga a do pátého září musíme mít všechno nachystané, takže teď fakt nevím, kdy se tam dostanu. Jestli třeba ještě teď někdy, nebo třeba až v říjnu, listopadu. Práce mám dost.