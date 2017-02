Brankář Šeda vychytal Boleslavi bod. Budinského situaci řeší právník

Fotbal

Dalších 6 fotografií v galerii Karvinský Marek Janečka (v bílém) se snaží překonat mladoboleslavského brankáře Jana Šedu. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

dnes 18:09

Původně chytat neměl. Do branky fotbalistů Mladé Boleslavi měl naskočit Viktor Budinský, který přišel na hostování ze Sparty Praha. Jenže pro Budinského je to už čtvrté angažmá v sezoně, což odporuje regulím. Pravidla povolují působení ve třech klubech. Do branky se tak v Karviné postavil Jan Šeda. A svému týmu vychytal bod při remíze 1:1.

„Vždycky chci chytat, takže jsem chtěl pomoci mužstvu, což se mi doufám aspoň trochu podařilo,“ komentoval Šeda to, že se nečekaně dostal na hřiště. „Podal výborný výkon,“ chválil ho mladoboleslavský trenér Martin Svědík. A co říká problémům kolem Budinského? „Teď se tím nezabývám,“ odpověděl. Mluvčí klubu Jiří Koros dodal: „Vše řeší právní zástupce Viktora Budinského.“ Ani Šeda nechtěl situaci nijak rozebírat. Jen připustil, že zřejmě nebyl ve hře, aby do jara vstoupil jako jednička. „Je to ale interní záležitost klubu. To komentovat nebudu. Jsem rád, že mi dnešní utkání vyšlo, chci chytat za každou cenu.“ Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Je s bodem spokojený? „Bereme ho, i když je to pro nás málo. Ale podle vývoje zápasu ho musíme brát.“ Hned v první půli chytil několik nebezpečných střel, mimo jiné i ránu karvinského záložníka Budínského do pravého horního rohu. „Myslel jsme si, že bude kopat křižně na vzdálenější tyč, ale měl jsem štěstí, že jsem se stačil vytáhnout tak vysoko,“ popsal Šeda situaci. Přiznal, že nečekal, že si v Karviné až tak zachytá. „Ale věděli jsme, že Karviná je silové mužstvo, že mají nebezpečný přechod do útoku. Bohužel první poločas se nám vůbec nedařilo. Byly tam zbytečné ztráty, dvakrát jsme jim nabídli brejk a z toho pramenily šance domácích.“