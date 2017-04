Dva góly a jeden vlastní. Konečně hattrick, usmíval se příbramský Rezek

Příbramští nakonec na jabloneckém stadionu zvítězili po velmi dobrém výkonu 4:2 a poprvé od druhého kola se v této sezoně odlepili z posledního místa tabulky.

„Konečně jsem se dočkal prvního hattricku v kariéře,“ říkal s úsměvem Jan Rezek, ale pak vážněji dodal. „Ten vlastní gól mě hrozně mrzí, protože jsme vedli tři nula, mohli jsme ten zápas v klidu dohrát, ale já jsem Jablonec posadil mojí hloupou chybou na koně. Zaplaťpánbůh, že jsem pak přidal další gól na čtyři dva a mohl jsem to klukům nějak vrátit. To nás zase uklidnilo a zápas jsme dohráli k vítězství,“ pochvaloval si 34letý příbramský hrdina utkání v Jablonci Jan Rezek.

V čem jste chyboval u toho vlastního gólu?

Balon z trestného kopu hrozně rychle klesl, já jsem ho chtěl zbytečně zahrát hlavou. Kdybych jen stál, tak by se ode mě odrazil. Takhle jsem ho lízl a šlo to do naší brány. Strašná chyba.

Váš první gól na 2:0 z voleje z hranice pokutového území po rohu byl krásný. Byla to nacvičená situace s Tomášem Pilíkem?

Na tréninku jsme to zkoušeli, ale musím říct, že jsem to moc netrefoval. Jsem pravák a nevím proč, ale tyhle voleje mi jdou snad lépe levačkou.

Věřili jste si na Jablonec na jeho stadionu?

Potvrdila se moje slova před týdnem. Když budeme jenom zalezlí a čekat na gól, tak prohrajeme všude. Tady jsme hráli dopředu v hodně lidech, ve sprintu, dali jsme venku čtyři góly, což je fantastické. Do zápasu jsme šli s čistou hlavou, od začátku jsme věděli, proč jsme sem přijeli a myslím, že to na tom hřišti bylo i vidět.

Bylo znát, že vám hodně pomohla stejná výhra 4:2 před týdnem doma nad Karvinou?

Samozřejmě, protože Karviná je stejně jako Jablonec také těžký soupeř. Je to cenné vítězství, dotáhli jsme se na kluby před námi a dostali jsme je pod tlak.

Poprvé od druhého kola jste opustili poslední místo. Jaká je tedy teď pozice Příbrami?

Samozřejmě je to příjemné po tak strašně dlouhé době, ale naše pozice je furt stejná. Hrajeme o život a až do konce o něj budeme hrát. Tohle ještě nic neřeší, sestup nepřeju nikomu, ale my musíme pod sebe ještě někoho dostat.