Brněnský fotbal dalšího veterána neztratí. Zůstávám, vzkazuje Polák

„Mám smlouvu ještě na rok, pro mě je to dané,“ oznamuje šestatřicetiletý záložník. „Leda že by mě někdo koupil. Ale to nepředpokládám,“ zažertuje. „Byl to vážně vtip. Uvidíme, jak bude příští sezona vypadat.“

To je však zatím ještě poměrně vzdálená budoucnost. Jedenáctá Zbrojovka nejprve musí dokončit aktuální ligový ročník, v němž se definitivně zachránila minulý víkend po výhře 3:2 v Příbrami.

„Bylo důležité, že poslední dva zápasy vyšly,“ podotýká Polák. „Vystupňovalo se to tím, že se prohrálo v Jihlavě (0:3), ale ostatní výsledky hrály celou dobu pro nás. Je to už za námi, nervy nebudou a čekají nás dva pěkné zápasy s nejlepšími mužstvy ligy,“ vyhlíží brněnský rodák.

Zatímco Zbrojovka hraje (pouze) o vylepšení umístění v ligové tabulce, hostům z Plzně půjde v sobotu od 17.00 o obhajobu titulu.

A zkušený Polák hektické situace ze závěru soutěží, kdy tým nesmí zaváhat, dobře zná. V roce 2009 s bruselským Anderlechtem ztratil prvenství v posledních kolech belgické ligy.

Na jaro 2011 má o něco příjemnější vzpomínky. S bundesligovým Wolfsburgem se tehdy na poslední chvíli vyhnul baráži. „Vím, o co jim jde. Nejsme pod tlakem, soupeř naopak ano,“ konstatuje středopolař Zbrojovky, která se ještě může vyhoupnout do středu tabulky. „V součtu to koneckonců nehraje žádnou roli, ale raději bych skončil třeba šestý než dvanáctý.“

Do Králova Pole dorazí nejvyšší jarní návštěva. Na fotbal láká pěkné počasí, atraktivní sok i fakt, že semifinále hokejového šampionátu se odehraje bez české účasti.

Klub vábí i na pozápasovou autogramiádu a rozlučku s brněnským vůdcem Pavlem Zavadilem, který odchází do druholigové Opavy.

„Pavel je osobnost. Měl plno momentů, které nám pomohly k bodům a vítězstvím. Je důležitý hráč, což dokazoval i v předchozích letech. Škoda, že se takhle rozhodl, ale to je život a fotbal,“ říká Polák. „Ale přeju mu jen to nejlepší.“

Dá Zbrojovka vlastnímu kapitánovi při domácí derniéře tříbodový dárek?