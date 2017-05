Musíme loupit na Spartě, plánuje hradecký útočník Pázler

„Musíme loupit na Spartě,“ poznamenal fotbalista ve chvíli, kdy stejně jako jeho spoluhráči vstřebával fakt, že jim vítězství záchranu nijak výrazněji nepřiblížilo, „na druhé straně nás výhra alespoň udržela ve hře, kdybychom prohráli, tak je hotovo.“

Byla pro vás hodně důležitá i proto, že jste na ni dlouho čekal. Na čem jste nejvíc pracovali pod novými trenéry?

Hlavně na sebevědomí, protože po zápase s Teplicemi to bylo hodně špatné. Trenéři nás chtěli na zápas pořádně nažhavit, vedle toho se také hodně pracovalo na taktice.

A prý také na pravidlech v kabině. Hodně velké změny?

Něco jiného je, ale zase takový rozdíl ne. A my jsme pravidla dodržovali za předcházejících trenérů a dodržujeme je i teď.

Změny se týkaly i hráčů, někteří se nevešli ani do nominace...

Samozřejmě že pro ty kluky to je nepříjemné, ale jsme tým a musíme to tak brát. Víme, o co nám jde, musíme to brát týmově a nebýt uražení.

Vy jste na tom vydělal, hrál jste od začátku, což se vám v poslední době mockrát nestalo. Jak se vám hrálo?

Dřina, protože nejsem tak rozehraný. S tím souvisí i to, že nemám takovou zápasovou zátěž a v závěru už jsem toho měl plné zuby.

Jak vám k vítězství pomohl začátek zápasu, v němž jste hned po dvou minutách kopali penaltu a šli do vedení?

Určitě hodně. vyplývalo to i z taktiky, začali jsme tlakem a hned jsme soupeře donutili k chybě. Láďa Martan to udělal výborně.

Co druhý gól, který jste vstřelil necelé dvě minuty poté, co Slovácko vyrovnalo?

Hodně důležitý, protože oni se dostali k vyrovnání hned po přestávce, čemuž jsme se chtěli vyhnout. Ale my jsme je záhy po standardce potrestali a vzali si ho zpět.

A ta Sparta, která vás teď čeká a kterou Hradec o body neobral už dlouhá léta?

Tohle víme, ale musíme se o to snažit a makat, uvidíme, co se z toho povede.