Laštůvka do Slavie? Zkušený gólman dál trénuje s fotbalisty Karviné

O tom, kde bude hrát v příští sezoně, jasno nemá. „Zatím nemohu nic říct. Může přijít Manchester a půjdu tam,“ směje se Laštůvka. „Neřeším to. Momentálně jsem tady a zapojuji se do tréninku. Soustředím se na přípravu v Karviné a uvidíme, co bude. Jasno by mělo být v nejbližších dnech.“

Jan Laštůvka připustil, že jeho případný přestup do Slavie závisí i na tom, zda v pražském klubu zůstane dosavadní brankářská jednička Jiří Pavlenka. „Je to tak,“ potvrdil. „Z konkurence strach nemám, ale bude mi pětatřicet, takže bych nebyl spokojený, kdybych měl někde sedět. Vím, že Pavlenka by měl navrch, protože odchytal mistrovskou sezonu. Oni ho ale asi pustit nechtějí.“

O Pavlenku se zajímaly Brémy. Zatím však k dohodě nedošlo. „Mám pořád motivaci hrát. Nechci někde sedět. Pořád mám fotbal hodně rád a pořád v něm chci něco dokázat,“ dodal Laštůvka.

Na jeho případném odchodu závisí i další angažmá brankáře Branislava Pindrocha v Karviné, který před rokem vychytal postup mezi elitu a minulou sezonu Laštůvkovi kryl záda. Pokud by Laštůvka v Karviné zůstal, Pindroch by odešel na hostování. V opačném případě by byl jedničkou.