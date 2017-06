Kdybych byl průšvihář, Plzeň by mě nebrala, tvrdí Řezníček

Problémy naopak tropil ve vápně soupeřů. Za dvě sezony naládoval 20 ligových branek a vystřílel si angažmá v Plzni, s níž ve čtvrtek podepsal tříletý kontrakt. Hned poté se 29letý Řezníček, jenž se zařadil mezi nejobávanější brněnské útočníky poslední dekády, vydal na dovolenou do Řecka.

Za hranice se můžete vydat i s novým týmem. Ke „snadnější cestě“ Plzně do pohárové Evropy jste mohl přispět i vy, kdybyste se Zbrojovkou v posledním kole obrali Slavii. Měl jste to v hlavě?

Jo, některý lidi mi to říkali. Hlavně jsem ale hrál za Brno. Chtěl jsem odvést maximum, ale zápas jsme nezvládli. Výsledkově se to nepovedlo.

Co vám dvě sezony v Brně daly?

S rodinou jsme byli v Brně spokojení, našli jsme tam spoustu kamarádů a přátel. Dva roky jsem hrál stabilně ligu, obě sezony jsem stál jenom za žluté karty. Celkově to byla velká zkušenost, strašně rád se do Brna budu vracet. Bylo to fajn, všichni mě podporovali, můžu vzpomínat jenom v dobrém.

Zajímavost Kámo, nechtěl bys byt? Fotbalová Zbrojovka má oficiálně první letní posilu. Dotáhla přestup 28letého Tomáše Pilíka z Příbrami, který v Brně podepsal smlouvu na tři roky. „Už v pondělí si pojedu vybírat byt, abych to pak nemusel řešit z voleje,“ uvedl na klubovém webu kreativní záložník, jehož pojí úzké přátelství s odcházejícím kanonýrem Zbrojovky Jakubem Řezníčkem. „Kuba mi nabízel, že v Brně můžu bydlet místo něj, ale bude ještě nějaký čas řešit svoje věci a já chtěl mít jasno co nejdřív.“

První sezonu pod trenérem Kotalem jste útočili na poháry, další ročník jste s trenérem Habancem dlouho hráli o záchranu. V čem byl rozdíl?

Každý trenér má svoje věci. Za pana Kotala se nám dařilo, dostali jsme se do euforie, pravidelně jsme vyhrávali domácí zápasy. V laufu jsme neztráceli body. Za pana Habance to bylo jiné. Přišel jako nový trenér, chtěl jiný styl. Než jsme si na sebe zvykli, hodně zápasů jsme smolně poztráceli. Kdybychom měli o pár bodů víc, zachránili jsme se dřív. Ale když se mančaft dobře doplní, mělo by se to zúročit. Myslím, že další sezona bude pro Brno lepší.

Nejzvučnější akvizicí Zbrojovky je zatím váš velký kamarád z Příbrami Tomáš Pilík.

Když to řeknu blbě, chtěl jsem, aby do Brna šel. Řekl jsem mu jenom pozitiva. On sám chtěl změnit působiště, měl víc nabídek, ale vybral si Brno a já mu to jen schvaloval.

Zpět k vám. Nezviklalo vás v rozhodnutí přestoupit také to, že z Brna odešel i Michal Škoda s Pavlem Zavadilem?

Se Zavošem a Škoďákem jsme dál výborní kamarádi a určitě by mě mrzelo, kdybych tu zůstal bez nich. Ale zase by přišel můj nejlepší kamarád. Takový je fotbalový život.

Když jste se bavil o angažmá v Plzni, mluvil jste se staronovým trenérem Vrbou?

S trenérem ne. Všechno vím od pana Šádka (generální manažer Plzně), s kterým jsem komunikoval. Nabídka by asi nepřišla, kdyby mě trenér nechtěl. Doufám, že nějakou šanci dostanu a dobře to pošlape.

V lize se vám dařilo převážně v týmech, kde jste měl důvěru. V Plzni se musíte o místo poprat.

Dá se na to nachystat. Dobře odpracujete přípravu, dostanete šanci a musíte ji chytit. Je to velký klub a nemůžu se spoléhat na to, že budu jediný útočník. Vím, že když nedáte góly, bude to těžší. Zase bude i víc zápasů, ale musím počítat i s variantou, že hrát nebudu. Je to šance, velký klub, to se neodmítá.

Fanoušci mají narážky, že do plzeňského týmu průšvihářů zapadnete. Co vy na to?

Když to někdo napíše, má právo vyjádřit svůj názor... Ale myslím, že jsem už daleko klidnější. Nebo teda úplně klidný. (usměje se)

To ostatně o vás tvrdil už i trenér Kotal. Co vás změnilo?

Za prvé už toho bylo dost. Za druhé manželka, kterou jsem poznal. Za třetí dítě (dcera Vanessa). V hlavě jsem si to uvědomil, zdá se mi, že jdu pořád nahoru. A snad nejsem ještě tak starý. Kdybych byl průšvihář, Plzeň mě asi nebere.

Co vás čeká po dovolené?

Musím vyřídit nějaké papíry v Brně, odstěhuju se domů do Příbrami a v Plzni si budu hledat s manželkou byt. Do Příbrami je to ale kousek, máme to asi 40 minut autem, takže není problém si tam kdykoliv zajet nebo něco vyřídit.