Exolomoucké osudy. Petrovi zahraniční angažmá padlo, Ordošovi napůl

Nikoli však v mateřské Olomouci, ve které poprvé odmítl prodloužit smlouvu, ale u konkurenta ve Slovácku. Podepsal dvouletý kontrakt.

Není to od Petra zase tolik překvapivá volba, jak by se mohlo na první pohled zdát. V Uherském Hradišti už před třemi roky sezonu úspěšně hostoval, za Slovácko tehdy odehrál 25 ligových zápasů, vstřelil tři branky. Navíc se v týmu potká se svým kamarádem a spoluhráčem z Olomouce Janem Navrátilem.

„Zájem Slovácka byl velký a jsem rád, že jsme se domluvili. Před třemi lety jsem na Slovácku zažil úspěšnou sezonu, takže se vracím do známého prostředí,“ řekl klubovému webu Slovácka někdejší velký talent olomouckého fotbalu, který se mu však i vzhledem k několika operacím kolen nepodařilo úplně naplnit.

„Nejvíc mě fotbal v Sigmě bavil za trenéra Psotky, kdy jsme hráli v tabulce nahoře, dařilo se nám, všechny týmy jezdily do Olomouce nerady, protože jsme byli prakticky neporazitelní. Byla velká euforie, hráli jsme předkolo Evropské ligy. Na to vzpomínám nejraději,“ povídal nedávno v rozhovoru pro MF DNES.

Celkem má v první lize odehráno 177 zápasů, dal 21 branek. Mnohem více jich ale hlavně z křídla připravil. „Asistence nejdou tak vidět, ale já z nich mám stejnou radost,“ tvrdí.

„Jakub může nastoupit na více ofenzivních postech sestavy a my si od jeho příchodu slibujeme zvýšení konkurence,“ doplnil trenér Slovácka Stanislav Levý.

Petr v minulé sezoně pomohl Sigmě postoupit zpátky do nejvyšší soutěže třemi góly a sedmi asistencemi. Většinou nastupoval pod hrotem, kde se po odchodu Michala Ordoše vytvořilo místo. A Olomouci tam zůstává otazník stále.

Zkušený Ordoš sice skončil na Kypru a měl zájem se vrátit, ale trenér Jílek už o něj nestál. Pod hrot pravděpodobně vysune produktivního Jakuba Plška.

Ordoš za Schulmeisterem

Dvojnásobný český reprezentant, jenž v české lize odehrál 220 zápasů a nasázel 58 gólů, zamířil do Rakouska, přestože mu tam krachla štace ve druhé lize, kam měl jít společně s trenérem Pivarníkem.

Čtyřiatřicetiletý Ordoš se musí spokojit s angažmá v SC Retz, jenž hraje čtvrtou nejvyšší soutěž. Potká tam svého někdejšího parťáka z Olomouce Jana Schulmeistera.

S touto variantou počítal jako s plánem B. „Nějaké nabídky z české ligy byly, všechno jsem odmítl, řekl jsem, že se to řešit nebude, že pro mě existuje jedině Olomouc. Trošku jsem se smiřoval s tím, že to půjdu dohrát někam do nižší soutěže do Rakouska - čtvrté páté ligy. Dostal jsem výbornou nabídku za skvělé peníze, v tom by problém nebyl. Byl jsem s tím už smířený,“ vyprávěl před časem v MF DNES. Teď tedy na tento scénář došlo.

Pozor, není to konec Ordošovy profesionální kariéry, měl by si přijít na slušné peníze. Ovšem možná předčasný úpadek někdejšího nejlepšího střelce české ligy, originálního hláškaře s rozdílovou průnikovou přihrávkou, který diváky bavil nápaditými góly i řešeními herních situací a zároveň trenéry rozčiloval občasným přidržováním míče a neochotou bránit.

Fotbaloví poetové jsou zkrátka v době fotbalistů atletů na vymření. „Ale nemyslete si, že je to v Rakousku jen sranda liga na žízeň. Hráče sice i v nižších soutěžích dobře zaplatí, ale chtějí po něm pořádné výkony,“ řekl MF DNES bývalý obránce Sigmy Tomáš Janotka, jenž kariéru v nižší rakouské soutěži ve 35 letech ukončil a nyní trénuje v Olomouci mládež.

I když Ordoše mrzí, že se nemohl rozloučit s kariérou v Sigmě, ve které se odchovanec Slovácka stal za osm let ikonou, stejně jako Petr jí přeje, aby se po turbulentních časech zase usadila v první lize.