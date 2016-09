Jugas: Tušili jsme, že Rosický hrát nebude, ale neřešili jsme to

„Škoda, že kvůli divákům i sobě jsme to nedotáhli, ale výsledek je dobrý,“ uznal Jugas po remíze 1:1. „Přežili jsme tři břevna, také my jsme měli dost šancí.“

Byl to váš nejdůležitější gól kariéry?

Spíše nejkrásnější z toho pohledu, že jsem ho dal před plným stadionem se Spartou a znamenal bod. Čekám na odpověď Tomáše v Hradci (stoper a kapitán Hájek, který nehrál kvůli trestu – pozn. red.).

Proti jarnímu zápasu se Spartou, který jste ze stavu 1:0 prohráli, to byl rozdíl, že?

Tehdy jsme nebyli tak zkušení. Šlo to vidět. Teď jsme hráli odvážněji, dopředu. Brejky jsme dostali diváky do varu, chtěli jsme to zlomit. Na Spartu se každý vyhecuje, všechny to táhne dopředu, naštěstí jsme to ukočírovali. Budu se opakovat, bod je dobrý.

Udržel vás v čele. Užíváte si pozici lídra?

Doufám, že na čele vydržíme co nejdéle. Teď se ukáže, jakou máme sílu. Jedeme na Hradec Králové a pak se budeme bavit o dalším zápase.

Místo Hájka jste hrál ve stoperské dvojici s Janíčkem. Byl to nezvyk?

Tomáš to zvládl v pohodě. Umí zaskočit kdekoliv. Odehrál velmi slušné utkání.

Zlínské publikum bylo zvědavé na Rosického, jenže nepřijel. Těšili jste se i vy hráči?

Těšili z toho důvodu, že je to velká osobnost, velký hráč. Ale mělo to výhodu, že nás neohrozil.

Věděli jste to dopředu?

Nějakou zprávu, že nebude hrát, jsme měli, ale nebyla potvrzená, tak jsme to neřešili.

Jak jste viděl výkon Sparty? Bylo poznat, že není v pohodě?

Sparta není v ideální formě, ale to nic neznamená. Za týden se z toho můžou klidně dostat.