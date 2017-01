Šmejkalovi do trénování mluvit nebudu, říká teplický ředitel Dovalil

„Nikdy jsem to nedělal, lákalo mě vyzkoušet si to. Hlavním cílem by mělo být vyhledávání hráčů a zapracovávání vlastních odchovanců do týmu,“ plánuje 42letý Dovalil, jenž naposledy působil jako kouč ve Spojených arabských emirátech.

Nebude pro vás práce sportovního ředitele nudná?

Nuda to určitě nebude. Kdybych nevěřil, že se to dá posunout, asi bychom se nedomluvili. Já jsem v podstatě spíš jako trenér, takže jsem rád, že mi šéf pan Hynek trochu ulevil od papírování. Chtěl bych se věnovat hlavně sportovní části, pomoct mládeži na hřišti v individuálních trénincích. Něco jsem zažil, nechtěl bych z toho vypadnout. Základ je zefektivnit přechod hráčů do dospělého fotbalu, abychom s nimi dokázali pracovat. A to myslím obecně v českém fotbale. Od tréninkového zatížení přes komunikaci s nimi. Abychom je nemuseli kupovat.

Takže nebudete jen v kanceláři?

Tohle je práce, která bude hodně v terénu. Pan Hynek mi přidělil malinkou kancelář, takže když tam budu co nejmíň, bude to fajn. Není to funkce být na stadionu a dělat papíry, ale vybírat hráče, zastřešovat mládež, utvářet koncepci.

Nepolezete si do kompetencí s koučem áčka Danielem Šmejkalem?

Já mu do toho nebudu mluvit. Taky jsem to jako trenér neměl rád a určitě to nebudu dělat. Spíš spolu budeme nějaké věci konzultovat. Ale nejsem člověk, který by mu říkal, jak by to mělo být. Trenér se nějak rozhodne, nějak to cítí. Já mu akorát můžu říct svůj názor. Vím, jak je to složité, po bitvě je každý generál. Po zápase budou analýzy spíš konstruktivní, než ve smyslu, že by to měl udělat takhle a takhle.

Jak dlouho chcete v Teplicích v této funkci vydržet?

Smlouvu mám na dobu neurčitou. Říkal jsem si, že by to chtělo delší působení. Když jsem skončil v českém nároďáku, byl jsem tři měsíce ve Slavii, pak přišla nabídka z Emirátů. Nikdo mě odtamtud nevyhazoval, všechno tam bylo dobré, ale některé věci složité, tak jsem se rozhodl zkusit to v Teplicích. Vždycky jsem se snažil pracovat koncepčně, což neznamená rok. Než nastavíte nějaké mechanismy, trvá to.

Chcete navázat na odkaz Františka Hrdličky, zesnulého bývalého ředitele Teplic?

Rád bych v tom pokračoval, díky němu je tady sklárna jako majitel klubu, hezký stadion. Vycházeli jsme spolu dobře, vzpomínám si jen na jednu rozepři, když se nám někdy v roce 2013 zranil na srazu nároďáku Lüftner. Nikdo z toho samozřejmě nebyl nadšený, ale nikdo s tím nic neudělá. Ale jinak vztahy vždycky super a korektní. Já však uměl vždy se všemi, jsem zvyklý říkat si věci z očí do očí.

Než jste kývl Teplicím, nebyl ve hře i návrat do Slavie?

Byli jsme v kontaktu, ale v menším než s Teplicemi. S nimi jsem jednal delší dobu, tak jsem se rozhodl pro ně. Slavia mi navíc pozici sportovního ředitele, kterou taky nemá obsazenou, nenabídla. Měl bych to za barákem. Uvidíme do budoucna. Když jsem odcházel, rozešli jsme se v dobrém, prý mám dveře otevřené. Třeba se někdy vrátím.

Není to tak, že jste nechtěl pracovat pod šéfem Tvrdíkem?

Takhle bych to nestavěl. Pan Tvrdík a doktor Šimáně Slavii zachránili, zaslouží absolutorium, teď se jim daří. Rozešli jsme se férově.

Nyní jste ale v Teplicích, přivedete ještě nějaké posily?

Výhledově se budeme snažit najít hráče na pozici číslo 8 nebo 10, středové ofenzivní hráče, protože nám odešel Hrubý. Není to ale jednoduché, obecně v Česku je na těchhle postech krize, ať stoperských nebo útočných. Sehnat dobrého útočníka stojí hodně peněz. A také to chce čas. Když musíte rozhodnout za dva dny, je to složitější, než když hráče půl roku sledujeme, vidím ho já, trenér, získáme informace o rodině.

V Teplicích si asi nemůžete ukázat na jakéhokoliv hráče.

Je tady nějaký rozpočet a filozofie, do toho se musíme vejít. Není to jako v nároďáku, kde nekoukáte na peníze a vybíráte ty nejlepší. Teplice si prostě dneska nemohou dovolit to co Sparta nebo Slavia. Proto nám jde o to, abychom v budoucnu dokázali zapracovat líp odchovance nebo sehnali hráče, kterému věříme, že má budoucnost.

Neuvažoval jste, že si přivedete do Teplic bývalého hráče ze své reprezentační jednadvacítky?

Už jsou rozebraní. Jsou ve Spartě, ve Slavii, v cizině. Pro nás jsou spíš dosažitelní hráči od Teplic na východ. Z Balkánu, Moldávie, Černé Hory. Anebo se podívat do 3. německé ligy, jenže i ta je finančně silná. To by tu hráč musel být na hostování a platil by ho domácí klub.

A co hráči ze Sparty, Slavie či Plzně, které mají nabité kádry?

I to se může stát, mám se všemi kontakty dobré. Prvotní je, aby chtěl hráč sem. Můžeme mu nabídnout stabilitu, pak hraje roli hraje vzdálenost. Pražák půjde radši sem, než aby jel na Slovácko nebo do Zlína. Je jedna z možností, že se tady někdo takový objeví. Ale až těsně předtím, než velké kluby uzavřou kádry.

Proč se talenti ztrácejí? Nezvládnou přechod mezi dospělé?

Jediné kritérium zařazení do sestavy je výkonnost, ne věk ani zásluhy. Mladí nejsou hotoví silově, v tréninku je nesmíme přetížit. V Teplicích je výborný kondiční trenér Tonda Čepek, on si to pohlídá. Demografická křivka padá, hráčů bude míň a míň, o to víc se musí s talenty pracovat.

A když nebudou stačit na ligu?

Pak je to na zamyšlení pro celý český fotbal. Když vidím, jak pořád hrají mazáci... Vachoušek přijde na půlhodinu a hra dostane jiný spád, podrží balon, dá průnikovou přihrávku. To samé byl Horváth. Tvůrce hry mají Sparta, Slavia, Plzeň, ostatní ne. Vemte si Švece ze Slavie. Byl výborný defenzivní štít a stoper, ale neměl v sobě ofenzivní věci. Jenže áčko ho potřebovalo. Zůstat ještě půlrok v dorostu, hrál by střed zálohy a nutil by se do ofenzivy, naučil by se to. A byl by dražší o 20 milionů. V Heerenveenu pak hrál to svoje, defenziva ano, dopředu ne. Uvidíme. Kdyby se ze dvou ročníků povedl jeden hráč, který by hrál pravidelně ligu a byl by dál prodejný, šlo by o úspěch.