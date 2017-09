Hodili to na mě, mrzí gólmana Diviše boleslavský přístup

„Máme to nastavené v pohodě. Každý se snažíme dělat to nejlepší, co umíme, a pak už záleží na trenérovi. Ve vztazích není problém,“ řekl Diviš pro klubovou televizi.

Na Stínadlech v reprezentační pauze nahradil dvojku Martina Chudého, jehož zlákala Trnava.

„Mně zase bylo v Boleslavi řečeno, že se mnou moc nepočítají, že si můžu shánět nový klub,“ slyšel Diviš, který působil i ve Slavii, v Prešově, v CSKA Sofia či skotském Hibernian. „I když fotbal na ostrovech byl úplně jiný svět, teď už jsme chtěli zůstat doma. Máme tříletého prcka a pejska, navíc žena létání moc nemusí.“

Sezonu začal v základní sestavě, po evropském fiasku a kiksu s Olomoucí ho s bekem Čmovšem přeřadili do juniorky. „Už mi není dvacet, abych se hroutil. Přišlo mi, že to hodili na nás dva, mrzelo mě to. Ale bral jsem to jako profesionál a zařídil se podle toho. Hledal jsem angažmá, kde by mě to znovu bavilo.“

Jeho teď již bývalý tým je v lize poslední. „Vyřazení z Evropské ligy od albánského Korcë na mužstvo dopadlo psychicky, přestali jsme dávat góly a už se to sypalo. Věřím, že se z toho kluci v Boleslavi oklepou. Ale že zůstanou za Teplicemi!“

Nového parťáka Grigara znal osobně. „Kamarádím se s teplickým obráncem Honzou Krobem, a když jsme jezdili na nějaké návštěvy, častokrát jsme se tam s Tomášem potkali.“

Teď by ho rád v brance vystřídal: „Kdybych neměl cíl chytat jako jednička, nemohl bych ani fotbal na profesionální úrovni dělat. Ale gólmanská rodina je samostatná jednotka. Musíme držet spolu, fandit si, pak může tým fungovat.“