Jablonecký kouč Klucký: Majitel Pelta chce, abychom hráli o poháry

„Majitel byl v kabině před úvodním tréninkem letní přípravy a vzhledem ke složení kádru a k tomu, co viděl, že kluci dokáží, chce, abychom se v příští sezoně poprali o evropské poháry. Samozřejmě to bude těžké, ale není to nemožné,“ prozradil jablonecký kouč Zdeněk Klucký o Peltově návštěvě v kabině A-týmu.

Co vám ještě říkal Miroslav Pelta na úvodním setkání?

Že klub je stabilizovaný a ekonomická stránka je zajištěná, že je to věc vedení a my ať se o tyhle věci okolo nestaráme, nevšímáme si jich a plně si hledíme jen fotbalu a trénujeme.

Bylo to pro vás uklidnění po té nejistotě po jeho květnovém zadržení a pobytu ve vazbě?

Ano, všechny nás to uklidnilo. Pan Pelta se opět plně zapojil do vedení klubu, vše denně konzultujeme, cítíme z něj velkou energii, a to je pro nás velké posílení. Měli jsme trošku problémy, jestli ten finanční tok na chod klubu nebude ohrožený, ale myslím, že to všechno dopadlo dobře. Třeba kapitán Hübschman, který prošel velkými kluby, tady prodloužil smlouvu a i z toho je vidět, že jistota v Jablonci určitě je.

Jak hodnotíte dosavadní letní odchody?

Největší ztrátou je pro nás jednoznačně odchod stopera Beneše, který hrál v Jablonci v základu dlouhodobě a velmi dobře. Další ztráty nejsou až tak citelné, protože Wágner hostoval celé jaro v Karviné, kam teď přestoupil, a Jiráček, kterému skončilo hostování ze Sparty, měl v jarní části zdravotní problémy a moc toho neodehrál. Myslím, že bez obou jsme jaro odehráli slušně a nebyl důvod se o ně nějak prát. Pokud jde o pravého srbského obránce Jankoviče, ten měl ukončit hostování, ale po dohodě s vedením klubu by se prý měl co nejdříve zase připojit k mužstvu a v Jablonci pokračovat.

A co příchody?

Zapojili se záložník Janetzký, který je náš hráč a na jaře hostoval v Opavě, dál přišel na roční hostování z Vlašimi ofenzivní Kučera a na zkoušku se tady objevil stoper Kodr ze Slavie. Z hostování se vrátili i další střední obránci Kouřil a Lischka. Všichni mají stejnou šanci se prosadit.

Máte v plánu ještě nějaké další posily?

Nikoho dalšího v hledáčku nemáme, protože v kádru máme aktuálně všechny posty minimálně zdvojené. Všechno ale budeme řešit operativně podle toho, pokud by nám někdo odešel. Může se stát, že bude zájem o Trávníka nebo o Zreľáka, kteří teď hrají na Mistrovství Evropy do 21 let v Polsku.