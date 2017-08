Železník se omlouval, Páník zuřil a Jablonec se radoval z výhry Zlínem

Všechno ale mohlo vypadat úplně jinak, kdyby hned v 1. minutě proměnil zlínský Železník tisíciprocentní šanci, ale z malého vápna nepochopitelně přestřelil prázdnou bránu. „Nijak mi to neskočilo, ale prostě jsem gól nedal. Kdyby ano, hrálo by se nám úplně jinak a mohli jsme už jen čekat na chyby Jablonce. Chtěl bych se omluvit klukům a celému Zlínu, protože to byla moje obrovská chyba,“ říkal zkroušeně zlínský útočník Lukáš Železník.

„Utkání bylo pro nás velmi důležité, potřebovali jsme získat tři body. I hráči to na tréninku vnímali, že potřebujeme nutně vyhrát, a hned v úvodu měl soupeř obrovskou gólovku. Nevím jak se to mohlo stát, ale zaplaťpánbůh ji nedal,“ říkal Zdeněk Klucký, jablonecký kouč.

Jeho svěřenci měli naopak mušku seřízenou dobře. V 17. minutě poslal Jankovič přesný centr na zadní tyč a Tecl z voleje poslal míč do sítě. Byl to jeho druhý gól ve třetím startu za Jablonec po návratu ze Slavie na hostování. „Hlavně jsem se soustředil na to, abych si pohlídal ofsajd, a jen jsem to doťukával do prázdné brány,“ popsal Stanislav Tecl.

Hned po změně stran se opět ukázalo, jak je útočník Mihálik pro Jablonec cenný žolík. Po dvou minutách pobytu na hřišti převzal přihrávku od Kubisty za obranu, z úhlu chladnokrevně prostřelil brankáře Dostála a zvýšil na uklidňujících 2:0.

„Bylo to ze začátku poločasu a já jsem šel jako čerstvý hráč na risk mezi obránce na skvělou kolmici Vojty Kubisty. Od trenéra gólmanů jsem dostal indicii, že jejich brankáři mám mířit mezi nohy, a vyšlo to,“ radoval se 20letý talent Ondřej Mihálik, který zatím dal v lize 12 gólů a z toho sedm jako střídající hráč. „Bodů jsme měli málo na to, jaké jsme podávali výkony. Jsme rádi, že jsme to zlomili, máme tři body a konečně jsme se odpíchli od těch remíz,“ pochvaloval si Mihálik.

Zleva Joaquin Pablo Podio ze Zlína v souboji s jabloneckým Vojtěchem Kubistou.

Jablonečtí pak už vedení poměrně s přehledem kontrolovali, střely Zlína byly vesměs slabé a gólman Hrubý s nimi neměl žádný problém. Hosté navíc přišli čtvrthodinu před koncem o vyloučeného Argentince Podia, který uviděl druhou žlutou kartu za faul na Trávníka. To hodně dopálilo zlínského kouče.

„Dnes mi připadá, že se bude vylučovat i za to, že si hráč špatně zavázal tkaničku. Chci se podívat, za co byl Podio vyloučen, není to hráč, který kolem sebe kope a škrábe, je to inteligentní člověk, jsem z toho celý rozmrzelý,“ říkal po utkání Bohumil Páník.

Nepříjemný incident, který bude mít zřejmě v nejbližších dnech dohru, se stal okamžitě po konci prvního poločasu v jabloneckém táboře. Vznětlivý Bosňan Mirzad Mehanovič, kterému se nedařilo, se totiž u své lavičky dozvěděl, že bude střídán. Vztekle praštil do reklamy a zakřičel směrem k trenérům: „Cože? My vedeme a já mám střídat? Tady končím!“, a nasupeně zaplul do útrob Střelnice.

„Nelíbilo se mu střídání, ale on je od toho, aby hrál, a já od toho, abych rozhodoval, kdo půjde na hřiště. Určitě to nebyla správná reakce,“ konstatoval Zdeněk Klucký, kterému právě tohle střídání Mihálika za Mehanoviče vyšlo parádně.