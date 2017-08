Plzeňský Zeman: Představovali bychom si jiný výkon, ale tři body máme

„Výkon určitě nebyl celkově takový, jaký bychom si představovali. Měli bychom takové zápasy dohrávat víc s míčem na kopačkách, což se nám příliš nedařilo, ale na to už se nikdo moc ptát nebude. Prostě máme tři body,“ řekl plzeňský záložník Martin Zeman.

Jeli jste do Jablonce s tím spravit si chuť po domácí prohře 1:4 v Lize mistrů s rumunským FCSB?

Ani bych vyloženě neřekl spravit si chuť. My jsme sem prostě přijeli vyhrát a ty tři body máme. Doufám, že jsme si udobřili naše fanoušky, protože v Jablonci se vždycky hraje špatně, těžko se tady vyhrává, a proto jsem hrozně rád, že se nám to teď povedlo.

Bylo složité se po té kruté porážce dát rychle dohromady?

My jsme věděli, že v Jablonci nás bude čekat těžké utkání, chtěli jsme ho zvládnout, chtěli jsme se zvednout, abychom ukázali, že jedeme dál, a to se myslím podařilo. První půlka byla z naší strany dobrá, dali jsme gól a pak trefili tyč. V té druhé už nám asi trochu docházely síly, ale myslím, že jsme si to až na nějaké ty závary pohlídali.

Jak jste viděl vítězný gól, kdy míč proletěl po Kopicově trestném kopu a jemné teči Hájka až do sítě?

Kopl to hodně dobře, pro gólmana to bylo těžké, protože do poslední chvíle čekal, jestli to někdo netečuje a zapadlo to tam, takže super.

Ve druhém poločase byl Jablonec mnohem aktivnější, kdy vám bylo nejhůř?

Ani bych nedokázal říct, kdy nám bylo nějak nejhůř. My jsme taky měli svoje šance, třeba hned na začátku druhého poločasu a kdyby z toho byl gól na dva nula, tak mohl být větší klid. Takhle jsme si z toho udělali sami zbytečně drama.