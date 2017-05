Není to dobré, těžko se mi hledá vysvětlení, hlesl plzeňský Hořava

Plzeňští budou netrpělivě čekat, jak si povede večer Slavia na Bohemians. Pokud zvítězí, tři kola před koncem budou mít první příčku ve svých rukách právě slávisté.

„Remíza v Jablonci, to je pro nás komplikace. Vítězství by bylo důležité, ale pořád je o co hrát,“ neztrácí Hořava víru.

Plzni se nestává, aby ztratila dvoubrankový náskok. Co se s vámi stalo?

Těžko se mi hledá vysvětlení... Úplně jsme zaspali začátek druhého poločasu. Domácí změnili rozestavení, Doležal vepředu podržel míč a my vypadli ze hry. Nezvládli jsme to, dostali dva góly a pak už se to těžko honí.

Mysleli jste si v poločase, že je vyhráno?

Říkali jsme si, že žádné uspokojení nesmíme dopustit. A přesně to se stalo. Problémy nám pak dělal styl Jablonce a my jsme byli málo aktivní.

Došly vám síly?

To bych neřekl.

Není zarážející, že v závěru ligy takhle selžete?

Těžko takhle bezprostředně po zápase hledat závěry, ale rozhodně to pro nás není dobrý. Ztratili jsme vyhraný zápas. Sice to je fotbal, ale těžko se to kouše.