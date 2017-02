Jablonec neporazil druholigovou Vlašim, Valeš má otřes mozku

„Byly to dva rozdílné poločasy, první byl z naší strany ohromně profesorský, bez pohybu a bez nasazení. Kluci si snad mysleli, že to přijde samo,“ zlobil se Zdeněk Klucký, jablonecký trenér.

„Parta, která přišla do druhé půle, to oživila a zase to mělo náznak nějakého fotbalu. Z velkých šancí se nám ale branku nepodařilo vstřelit a můžeme být rádi, že jsme nakonec neprohráli gólem z penalty.“

Rozladěný z výkonu byl i útočník Jablonce Doležal. „Podcenili jsme to a asi jsme si mysleli, že Vlašim zvládneme levou zadní, ale oni na nás vletěli. Z naší strany to bylo takové vestoje, nikomu se nechtělo nabíhat za obranu,“ řekl pro klubový web Martin Doležal.

„Druhý poločas jsme to oživili a Vlašim už skoro k ničemu nepustili. Furt jsme do nich bušili, ale bohužel ta finální fáze nám ještě chybí. Jestli takhle budeme hrát v lize, tak budeme mít asi problémy.“

Trenér Klucký už prý má o základní sestavě pro jaro celkem jasno. „Nějakou představu samozřejmě máme, jediný takový otazník máme u Považance,“ naznačil kouč.

Gólman Valeš utrpěl otřes mozku

Nepříjemná chvíle potkala deset minut před koncem Romana Valeše, brankářskou dvojku Jablonce. Deset minut před koncem se střetl v pokutovém území s hráčem soupeře tak nešťastně, že dostal úder do hlavy, utrpěl krvavé zranění a sanitka ho odvezla do nemocnice. Sudí navíc nařídil penaltu, ale vlašimský Hašek poslal míč nad branku, do níž se vrátil Hrubý, jablonecký gólman číslo jedna.

„Vyšetření ukázalo, že gólman Valeš má otřes mozku a pokud nenastanou komplikace, měli by ho z benešovské nemocnice, kde zůstal na pozorování, propustit v pondělí,“ hlásil včera Štěpán Hanuš, mluvčí FK Jablonec.