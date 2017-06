Útočník Zreľák se zázračně uzdravil a může se těšit na Euro

Operace na klinice v Mnichově, kterou mu jablonecký klub zaplatil, však dopadla nad očekávání. „Pořád nemůžu uvěřit tomu, že jsem to stihl,“ řekl 23letý útočník na srazu slovenské jednadvacítky v Šamoríně. „Na posledním vyšetření mi doktor řekl, že je to v pořádku a můžu hrát. Věřím, že se to nepokazí a noha bude držet.“

Kapitán slovenské reprezentace do 21 let přišel do Jablonce vloni v září. Už tehdy měl s nohou potíže. „Loni v červnu jsem se zranil na tréninku Slovanu Bratislava. Při střelbě mi to tam puklo,“ ohlížel se za počátkem svých trablů na stránkách jabloneckého klubu.

Rentgen odhalil únavovou zlomeninu na kraji chodidla. Lékaři v Bratislavě konstatovali, že operace není třeba a rána by se měla do tří měsíců sama zahojit. Zranění se však nelepšilo, a tak šel Zreľák vloni v listopadu – už jako jablonecký hráč – na operaci do Prahy.

Od ledna pak začal s individuální přípravou a na jaře se postupně vracel na hřiště. Stihl pět utkání, v nichž dal dva góly. Jenže přišel zápas v Mladé Boleslavi a talentovaný útočník si zranění bez cizího zavinění obnovil.

Po dohodě se svým manažerem i klubem se rozhodl pro operaci na vyhlášené klinice v Mnichově a po týdnu už ležel na operačním stole pod rukama doktora Ludwiga Seebauera. Ten mu zánártní kůstky vyztužil šroubem a den po operaci mu oznámil, že za osm týdnů bude hrát.

Jablonecký útočník Adam Zrelák se raduje ze své trefy v zápase proti Jihlavě.

„Tenkrát jsem se tomu jen zasmál,“ říká talentovaný útočník. Sice si neuměl představit, že přijde o Euro, ale už se s tím smiřoval. Psal spoluhráčům, že jim na turnaji drží palce. Myslel si, že mu pomůže jedině zázrak.

A ten se nakonec stal. Speciální metody zafungovaly. Už druhý den po operaci mohl Zrelák na nohu došlápnout, po dvou týdnech chodil a po čtyřech mu doktor řekl, že může začít trénovat. „Intenzivně jsem se věnoval rehabilitaci, velmi mi pomohla i dvoutýdenní regenerace v Regensburgu,“ říká slovenský fotbalista.

Aby nabral fyzičku, vydal se na soustředění do Turecka, které si sám zaplatil. „Vzal jsem tam i přítelkyni s dcerkou, takže jsme tím částečně vyřešili dovolenou. Dopoledne jsem trávil v posilovně, odpoledne na hřišti.“

Výsledek? Ani přes dlouhou herní pauzu a rok trvající zdravotní potíže na kapitánovi slovenské jednadvacítky není výpadek příliš znát. „Musím to zaklepat, noha drží na sto procent,“ tvrdí Zreľák. „Mám toho hodně odtrénováno a po fyzické stránce se cítím opravdu velmi dobře. Dokonce můžu říct, že ještě líp, než během sezony. Navíc mám velkou motivaci.“

Zreľáka těší důvěra reprezentačního trenéra Pavla Hapala, s nímž byl po operaci téměř v každodenním telefonickém kontaktu. „Jeho podpora mi pomohla. Jsem šťastný, že mě nominoval, a věřím, že se mu odvděčím góly.“

Slovenský tým čekají na evropském šampionátu jednadvacítek velice silní soupeři – obhájci titulu Švédi, silná Anglie a domácí Polsko. „Musíme se soustředit na sebe, na svůj výkon. Uděláme maximum, abychom zápasy zvládli. Věřím, že ze skupiny postoupíme,“ říká Adam Zreľák. Když mu Euro vyjde, může na sebe znovu upozornit zahraniční scouty. Už dřív o něj měly zájem například kluby z Anglie.