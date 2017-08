Nejdražší posila AS Řím? Schick je blízko přestupu za 991 milionů

Fotbal

Zvětšit fotografii Český útočník Patrik Schick v kvalifikačním utkání proti Norsku. | foto: Profimedia.cz

dnes 10:22

Celé léto trvající sága kolem útočníka Patrika Schicka s největší pravděpodobností skončí v Římě. Jednadvacetiletý fotbalista by měl přijít to tamního AS jako nejdražší akvizice v historii, trojnásobný vítěz italské ligy za něj Sampdorii zaplatí 36 milionů eur plus další dva miliony v bonusech.

Ani Juventus, ani Inter Milán. Talentovaný Patrik Schick by se v nejbližších hodinách měl stát hráčem AS Řím, loni druhého celku italské Serie A. Římané pošlou za českého reprezentanta do Janova necelou miliardu, což překonává doposud nejdražší klubový transfer Gabriela Batistuty z roku 2000. Schick by měl v hlavním městě podstoupit lékařskou prohlídku a ještě dnes obléci dres AS Řím. Podle deníku Corriere dello Sport „je vše vyřešeno“, prezident Sampdorie se sejde se zástupci „Giallorossi“ a přestupová sága bude ukončena. Bývalý hráč Sparty a Bohemians 1905 zaujal italské kluby skvělou první sezonou v zahraničí, ve 35 soutěžních zápasech za Sampdorii nastřílel 13 branek. Původně měl Schick jít do Juventusu, kde byl během mistrovství Evropy do 21 let na testech, které však ukázaly zdravotní komplikace (více ZDE) a italský mistr z dohody vycouval. Dalším vážným zájemcem byl Inter Milán, ale hráče chtěl nejprve na hostování, s čímž Sampdoria nesouhlasila. Pokud skutečně vyjde přestup do AS Řím, stane Schick druhým nejdražším českým fotbalistou v historii po Pavlu Nedvědovi. Toho koupil Juventus z Lazia za přibližně 1,6 miliardy korun.