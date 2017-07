Případ Schick. Co stojí za zmařeným přestupem do Juventusu?

V úterý večer Sampdoria Janov, které jedenadvacetiletý útočník patří, a Juventus, který ho chtěl, stroze oznámily: „Na přestupu Patrika Schicka se kluby nedohodly, Patrik Schick do Juventusu nepřestoupí.“

Proč? Kvůli čemu? Co takový obrat způsobilo? Ne, žádné vysvětlení se nekonalo.

Přitom Juventus dávno deklaroval, že za českého mladíka dá požadovaných 30,5 milionů eur. A Sampdoria dávala najevo, že ji suma uspokojuje.

Zrušení transferu je v Itálii momentálně jednou z největších sportovních událostí, Gazzetta dello Sport a Tuttosport píší, že je to šok.

Nejčtenější Gazzetta ve spekulacích poodkrývá, proč Juventus ve finále řekl drsně NE. Údajně se mu nelíbily výsledky lékařských vyšetření, konkrétně jisté nesrovnalosti v činnosti srdce. „Sice nejde o nic vážného, ale Juventus prostě nechtěl nic riskovat,“ píše.

Italský deník se odvolává na profesora Paola Zeppilliho, přednostu kardiologie na vyhlášené klinice Gemelli v Římě. Na žádost Sampdorie vypracoval posudek, v němž se podle Gazzetty praví, že hráč sice má zdravotní problém, nikoli vážný, ale že zasluhuje pozornost a opatrnost.

Vzhledem k ochraně osobních údajů není potíž specifikována. Už dřív italská média psala o problémech se srdcem, že jde o jistý druh arytmie.

Massimo Ferrero, majitel Sampdorie, se v minulých dnech rozčílil, že jednání Juventusu přechází ve frašku. „To, co našli, je na úrovni rýmy. Jestli Juventus z přestupu vycouvá, prodáme Schicka do jiného ze čtyř klubů, které o něj projevily zájem.“

Zde je seznam: Paris St. Germain, Everton, AS Řím a Inter Milán. Francouzský velikán dokonce už v červnu nabízel víc než Juventus, ale Sampdoria cifru 35 milionů eur odmítla s tím, že Schick touží oblékat dres Juventusu.

I kvůli krajanovi Pavlu Nedvědovi, který má ve vedení klubu velké slovo. Ale ani jeden z nejlepších českých fotbalistů všech dob nepomohl. Možná však, že právě držitel Zlatého míče z roku 2003 ještě běh událostí zvrátí.

Nebo Juventus na poslední chvíli usoudil, že částka v přepočtu 800 milionů korun je za Schicka vysoká a začal spekulovat o hostování, případně o nižší sumě, nebo o splátkovém kalendáři, který nevyhovoval Sampdorii... Kdo ví.

Schickův turínský příběh začal 22. června, den po triumfu české reprezentace na mistrovství Evropy do 21 let nad Itálií (3:1). Ráno se Schick soukromým letadlem vydal na zdravotní testy do Turína, Juventus z prohlídky zveřejňoval fotografie. Večer byl zase zpátky v Katovicích, kde národní mužstvo během šampionátu bydlelo.

O další dva dny později skóroval proti Dánsku, ale Česko prohrálo 2:4 a turnaj pro něj skončil. Schick po utkání poprvé promluvil o předchozí zdravotní prohlídce v Juventusu.

„Moc o tom mluvit nemůžu, ale celá věc se posunula. Absolvoval jsem zdravotní prohlídku a musím počkat na výsledky. Podle nich se uvidí. Když to bude dobré, tak se budu hlásit v Juventusu. Jasno bude během pár dnů.“

Fishing  #jedobrej ✌ Příspěvek sdílený Patrik Schick (@p_schicky), Čec 18, 2017 v 1:33 PDT

Jasno je od 18. července. Schick dal přes den na svůj instagramový účet fotografii, jak sedí u břehu rybníka a chytá ryby. Večer pak kluby oficiálně oznámily, že se přestup nekoná.

„Když se vrátil z návštěvy Juventusu, nemohl se dočkat, až za ně nastoupí,“ citovala Gazzetta spoluhráče z jedenadvacítky Lukáše Zimu, který působí v FC Janov.

Nedočká se. I když... Schickův agent Pavel Paska pro server isport.cz řekl, že s oběma kluby ještě bude jednat.

Italská média rovněž nevyloučila scénář, že Schick i díky krajanovi Nedvědovi do Juventusu nakonec přijde, byť nejdřív v lednu. To je vzdálená budoucnost.

Ta nejbližší je, že Schick bude odpočívat a podrobí se dalším vyšetřením. Ta rozhodnou, kdy začne naplno s tréninkem Jasno bude do září, možná dokonce během dvou týdnů. Jeho „problém“ nevyžaduje žádný zákrok.

Jestli se vrátí na hřiště v Sampdorii, nebo v jiném klubu, není momentálně jasné.