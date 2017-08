Ideální víkend pro Sladkého? Body v Plzni a pak Chodské slavnosti

„Do Plzně se těším. Zvlášť když se nám po postupu povedl vstup do sezony,“ připomněl 25letý rodák z Domažlic dvě výhry Sigmy.

Je získaných šest bodů nováčka i pro vás překvapením?

Každý zápas chceme vyhrát. Druhou ligu jsme projeli celkem bez problémů, i v přípravě jsme prokázali kvalitu. Šest bodů je super, oba zápasy jsme si vyhrát zasloužili.

A teď přijde křest ohněm, v zaplněné Doosan Areně...

Těším se moc. Bude to můj první zápas proti Plzni ve Štruncových sadech. Poprvé v opravené aréně.

Proti Plzni jste nikdy nehrál?

Když jsem byl v Táborsku, měli jsme ji v poháru, ale to bylo doma.

Jak vzpomínáte na mládežnická léta strávená ve Viktorii?

Jenom pozitivně, bylo to pěkné. Přišel jsem tam někdy ve 12 letech do žáků. Přes dorost a juniorku jsem prošel až do áčka. Tam už jsem ale moc šancí nedostal.

Odešel jste v první mistrovské sezoně, takže půjde i o pikantní setkání s koučem Vrbou...

Bude to zajímavé, se spoustou kluků jsem hrál. Vrátil se Dan Kolář, jsou tam David Limberský, Milan Petržela a hlavně Páťa Hrošovský.

To byl váš parťák v dorostu, že?

Byli jsme spolu i na bytě. Pomáhal jsem mu, když přestoupil ze Slovenska do Viktorky.

Věřil jste, že byste se mohl jednou vrátit, byť jako soupeř?

Všechno to dopadlo trochu jinak, než jsem si představoval. Ale nakonec tu první ligu hraju.

A teď jedete do Plzně. Potřeboval jste na sobotu hodně lístků?

Přes dvacet. Z Olomouce je to daleko, ostatní kluci neměli zájem. Přijede rodina a blízcí známí.

A budou vám držet palce?

Jeden kamarád, který fandí Plzni, to má vymyšlené. Přeje si, aby Viktorka vyhrála 2:1 a já jsem vstřelil gól. To by byl spokojený. (úsměv)

A jaký výsledek byste bral vy?

Já Viktorce pořád přeju, aby vyhrávala a získávala tituly. Ale teď přijedu jako soupeř, chci bodovat. I když uznáváme velkou kvalitu Plzně, rozhodně nezalezeme a nebudeme bránit. To ani neumíme.

O víkendu jsou u vás v Domažlicích Chodské slavnosti. Vyrazíte po zápase?

To bude těžší. Na neděli máme plánovaný trénink, ale když získáme nějaké body, věřím, že bude volno. To bych pak vyrazil i na chvíli do Domažlic.