Obránce Hybš jde ze Sparty do Liberce, nechtěný Holek míří do Dukly

V MASCE. Sparťanský obránce Matěj Hybš v duelu se Schalke

dnes 11:23

Fotbalová Sparta pokračuje ve zužovaní kádru. Směrem Liberec se po Lukáši Váchovi ubírá obránce Matěj Hybš, jenž do Slovanu přestupuje. Obránce Mario Holek by měl odejít na podzimní hostování do Dukly.

Čtyřiadvacetiletý Hybš, který se na novou sezónu připravoval s juniorským týmem Sparty, už s libereckými fotbalisty trénuje. Kluby transfer administrativně uzavřou v nejbližších hodinách. Na severu Čech se levý obránce potká s dalšími čtyřmi sparťany, kteří zde hostují - Váchou, Pulkrabem, Havelkou a Kulhánkem. Stabilní pozici ve Spartě ztratil s příchodem trenéra Andrey Stramaccioniho také střední obránce či záložník Mario Holek, jenž od začátku léta rovněž netrénoval s áčkem. „I nepopulární rozhodnutí k fotbalu patří,“ komentoval Stramaccioni vyřazení pěti hráčů, mezi nimiž figurovalo i jméno zástupce kapitána Sparty. Třicetiletý Holek, jenž patříval do širšího kádru reprezentace, má podle informací iDNES.cz velmi blízko na Julisku - v pražské Dukle bude do konce podzimu hostovat. Na Letné působil od ledna 2012, v sezóně 2013/14 slavil zisk double - vítězství v lize i národním poháru. V loňském ročníku byl pravidelným členem sestavy, nastoupil do 26 ligových duelů. Jarní část odehrál s bolavými třísly a v létě absolvoval jejich operaci. To Hybš nepatřil mezi opory, na jaře se vrátil z hostování v Jablonci a naskočil do deseti utkání.