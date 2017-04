Body uděláme a zachráníme se, věří hradecký Milan Černý

Záložník Milan Černý však ani nadále nepochybuje, že se s Hradcem v nejvyšší fotbalové soutěži zachrání. „Stále mám v hlavě, že body uděláme a zachráníme se,“ tvrdí fotbalista, který se po zdravotních problémech konečně probojoval do základní jedenáctky.

Doma vám to zatím moc nejde, zase jste nevstřelili gól, na jaře se vám to ještě nepodařilo. Proč?

Na to se těžko hledá odpověď. My hrajeme doma a soupeři se musí hrát nepříjemně. Nám to však nejde a nevím proč. Přitom nás v poli nikdo zásadně nepřehrál.

Záchrana však leží spíše na domácím hřišti. Teď sice jedete do Karviné, ale v posledních čtyřech kolech hrajete doma třikrát. Bude to na vás znamenat velký tlak i kvůli fanouškům?

Ten cítíme asi všichni. Když tým nevyhrává, fanoušci jsou naštvaní. To jsou ale všude, s tím se musíme vyrovnat.

Proti Liberci se to nepodařilo. Proč?

Hlavně druhý poločas jsme za tím šli, lítalo to tam, nikdo nám nemůže vyčítat, že jsme to odflákli.

Nakonec rozhodl penaltový zákrok na Baroše.

Udělal to chytře, o penaltu si řekl, je to zkušený hráč. Třeba tohle nám chybí, my jsme si o ni také měli říct.

Po domácí prohře jedete do Karviné se zcela zřejmým cílem.

Nic jiného nezbývá, pojedeme si pro body. Ve venkovních zápasech děláme lepší výsledky.

Co bude podle vás rozhodovat o tom, kdo nakonec sestoupí?

Cokoliv, ale nikdo snad nebude chtít, aby Hradec padnul. Závěr bude vyrovnaný, nás zatím nikdo nezařízl, záleží jenom na nás.