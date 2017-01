Hradečtí v posilování na čekané. Jak na Jirsáka, tak na Kamerunce

Takový je zatím stav kolem plánované zimní posily, od které si v Hradci hodně slibují. Jirsákova transferkarta, bez níž není možné hráče poslat do žádného zápasu, totiž Hradci k dispozici dosud není.

„Bohužel je to stále stejné, takže Tomáš ani proti Příbrami hrát ještě nemůže,“ potvrdil tuto informaci sportovní manažer hradeckého klubu Pavel Krmaš.

Jirsák v minulé sezoně působil v kazachstánském klubu Irtyš Pavlodar, ale na podzim poté, co klub neplnil podmínky smlouvy, se rozhodl své angažmá ukončit. Avšak aby Jirsák mohl hrát jinde, potřebuje od předcházejícího klubu příslušnou transferkartu. Tu však Pavlodar ještě neposkytl.

„My jsme všechny dokumenty, které k tomu jsou potřeba, do systému FIFA vložili, teď se čeká na vyřízení,“ vysvětlil manažer, „není to příjemné, ale jsme přesvědčeni, že to dobře dopadne.“

Podobný názor má hradecké vedení i na záležitost s nadějným kamerunským obráncem, který se měl do přípravy hradeckého týmu zapojit už minulý týden. Mbaissidar Mbaizo Olivier ale neměl potřebná viza a do Čech nepřicestoval ani minulý, ani tento týden.

Klub poté avizoval, že očekává Kamarencův příjezd co nejdříve, protože jeho oddalování by mu snižovalo naději získat v Hradci smlouvu. „I když tým trénuje skoro dva týdny, ani tato záležitost není uzavřená. Měla by se vyřešit v nejbližších dnech,“ řekl Krmaš k možnému působení devatenáctiletého Kamerunce v Hradci.

Vedle tří navrátilců z hostování Súkenníka, Shejbala a Bederky a dorostence Šípka tak zatím nikdo nový do přípravy Hradce nezasáhl. Podle informací MF DNES by se to mělo změnit v dnešním dopoledním zápase zimní Tipsport ligy, v němž by se měl představit nově testovaný hráč.