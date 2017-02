Jirsák se vítězného návratu nedočkal, Hradec prohrál s Duklou

„Řešilo se to dlouho, ale v pátek večer už jsme dostali informace, že by to mělo vyjít a v sobotu už to bylo jasné. Věřil jsem, že to přijde,“ uvedl si fotbalista, který dres Hradce Králové v ligovém zápase oblékl po více než jedenácti letech a z nich téměř deset posledních strávil na angažmá v zahraničí.

Na srovnání s českou ligou tak nyní má pět let v polské (Wisla Krakov), tři v bulharské (Plovdiv) a rok a půl v kazachstánské (Pavlodar). „Srovnávat se to moc nedá, každá liga má svoje,“ konstatoval v neděli poté, co odehrál první ligový duel po svém návratu.

Neodcházel z něj nijak nadšený, Hradec totiž s Duklou prohrál. „Chtěl jsem si ten zápas užít a hlavně ho zahrát vítězně, což se nepodařilo, i když šance tam byly,“ mrzelo dvaatřicetiletého fotbalistu, „na šance se ale nehraje, my jsme prohráli a doufám, že to příští zápas odčiníme.“

Podle Jirsáka o vítězství Dukly rozhodlo hlavně to, že v dlouho bezgólovém utkání jako první vstřelila gól. „Oni se z toho přímého kopu trefili tak, jak se trefili, a my jsme své šance neproměnili. Oni si s tím poradili lépe a vyhráli,“ uvedl zkušený záložník, „my jsme věděli o kvalitách Dukly a měli jsme takovou taktiku, abychom jí to co nejvíc znepříjemnili.“

Hned na úvod svého návratu do Hradce Králové odehrál celý zápas. „Měl jsem nějaké úkoly od trenérů a ty jsem se snažil plnit,“ řekl ke svému výkonu na hřišti, „moc jsem netušil, do čeho jdu, a bohužel jsme to nezvládli výsledkově.“

Hradec se i s Jirsákem vydá už v pátek k další záchranářské bitvě, tentokrát do Jihlavy. „Musíme se na ně připravit a zahrát lépe než dneska. Dneska to hlavně nebylo vítězné utkání, a to je ten celý problém,“ konstatoval Jirsák.