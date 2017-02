Hradecký trenér Frimmel: Snažíme se, aby nás problémy olivňovaly co nejméně

Začátek nedávného herního soustředění v Chorvatsku hodně ovlivnilo počasí, v jeho úvodu se nedalo trénovat a hrát na zdaleka tak kvalitních terénech, jaké by si hráči představovali.

A jako by těch komplikací nebylo málo, když se liga konečně přiblížila, musejí netrpělivě čekat, zda úvodní zápas jara vůbec sehrají. Podobnou situaci zažili i loni, kdy tehdy ještě ve druhé lize přišli v úvodu jara hned o tři utkání - o jedno ligové a dvě pohárová.

„Vzpomněli jsme si na to. Pamatuji si, jak jsme před utkáním s Pardubicemi měli poslední trénink a na něj přišel sekretář, že se hrát nebude. Všechno, co jsme si připravili, se zbořilo jak domeček z karet,“ řekl trenér hradeckého mužstva Milan Frimmel před dnešním rozhodnutím, zda zápas s Duklou jaro Hradci opravdu odstartuje.

Není těch problémů před začátkem ligy až moc?

Tohle je ale fotbal a takové komplikace přináší. Nám nezbývá nic jiného než všechno dělat tak, aby nás to co nejméně ovlivňovalo. A o neděli ještě rozhodnuto není.



Pokud se hrát bude, bude vám chybět několik hráčů základní sestavy. Jak se s tím vypořádáte?

Nahradíme je jinými, máme v kádru dvacet lidí a každý z nich je jeho právoplatným členem.

Na koho to padne?

Na to je brzy, to až před zápasem. My představu máme, ale hráči to ještě nevědí.



Hradec na tom není po podzimu nijak špatně, ale možný sestup zase tak daleko není. Jak vnímáte podobné úvahy?

O tomhle se v kabině nebavíme, nechcem připouštět tlak. Ale je jasné, že úplně se tomu vyhnout nedá, hráči to mohou slyšet kolem sebe, vypisují se kurzy, jak to dopadne. Všichni věříme, že to dopadne dobře, ale je jasné, že každý to má v sobě trochu jinak a každý si to i jinak připouští.

Další tlak by mohl být z toho, jak posilují někteří soupeři, zatímco u vás byl klid.

Pohyb na přestupovém trhu samozřejmě vnímáme a letos v zimě byl poměrně velký. Ale až samotná liga ukáže, jestli ty nákupy byly ve prospěch příslušného mužstva.

Jak podle vás zimní změny změní rozložení sil v dolní polovině tabulky?

To opravdu ukáže až liga. Každý chce co nejdříve klidný střed tabulky, sestoupit nechce nikdo. I proto to nebude jednoduchý půlrok.

Hned v úvodu jara vás čekají důležité zápasy s týmy, které hrají o záchranu.

Je to tak, ale on není důležitý jen pro nás. Ať už hrajete o poháry, nebo o záchranu, už jen z psychologického hlediska chcete dobře odstartovat, to se netýká jenom nás.

Ptát se na cíl pro jaro je asi zbytečné...

Prvotním je jasně záchrana a co případně přijde navíc, to bude jen dobře.

Počítáte, kolik k tomu bude potřeba bodů?

Sledujeme, jak se vše vyvíjí, ale to je předčasné, potřebné body za nás stejně nikdo neudělá.