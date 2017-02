Problém hradeckého fotbalu: soustředění i start jara bez Holeše

Počasí v Umagu nic moc, vynahrazují to přírodní tráva a těžké zápasy Žádné vyloženě jarní počasí čekat nemohou, ale ve srovnání s Českem to přece jen bude pro fotbalisty FC Hradec Králové vítaná změna. V Umagu, kam dorazili ve čtvrtek večer po několikahodinové cestě autobusem, se denní teploty pohybují kolem 10 stupňů nad nulou a až na závěr jejich osmidenního pobytu, kdy by se mělo mírně ochladit, to bude celý týden podobné. Hlavně ale fotbalisté Hradce budou moci trénovat na hřištích s přírodním trávníkem, což se jim vzhledem k současnému počasí v Česku nepoštěstilo. „Nejdůležitější ze všeho je přírodní tráva. Proto se tam jede, je to zásadní věc. K tomu samozřejmě přibudou zajímavé duely s těžkými soupeři,“ prohlásil Bohuslav Pilný, jeden z dvojice hradeckých trenérů. Hradečtí najdou zázemí v hotelu Village Sol Gardena a budou moci využívat tři travnaté hrací plochy fotbalového centra Football Campus Stella Maris. Tam také sehrají tři přípravné zápasy, prvními dvěma soupeři budou FC Koper a NK Celje ze slovinské nejvyšší soutěže, třetím bosenský Zrinjski Mostar. Do jarní části ligové soutěže Hradec vstoupí v neděli 19 února, kdy se na malšovickém stadionu utká s pražskou Duklou.