Hradec: Nemáme už kam uhýbat, nic než vítězství nebereme

Fotbalisté Hradce Králové půjdou do zítřejšího zápasu s Teplicemi poté, co s nimi už více než šest let v nejvyšší soutěži neprohráli a z osmi zápasů hned šest vyhráli. Naposledy na podzim, kdy si z Teplic přivezli tři body za vítězství 1:0.

Pokud to dnes zopakují, uchovají si reálnou naději na záchranu, pokud se jim to nepovede, jejich už tak bídná situace se ještě výrazně zhorší. „Už nemáme kam uhýbat, nic jiného než vítězství nebereme,“ prohlásil proto logicky Bohuslav Pilný, jeden z trenérů hradeckého mužstva.

Hradec versus Teplice Utkání 27. kola fotbalové ligy,v neděli v 17 hodin

Střetnou se patnáctý, předposlední tým tabulky (Hradec, 21 bodů) a pátý (Teplice, 41 bodů)

Na podzim Hradec v Teplicích 1:0 vyhrál, gól vstřelil Schwarz

Hradci bude chybět zraněný Polom a nejistý je start Pázlera, Teplice nastoupí bez zraněného Hory a distancovaného Ljevakoviče

Naposledy zvítězily Teplice nad Hradcem v říjnu 2010 doma (2:1)

Pro Hradec sice mluví vzájemná bilance utkání se zítřejším soupeřem, ale další dva statistické údaje jdou vyloženě proti němu. Jednak na domácím stadionu v Hradci v této sezoně ještě nevyhrál a jednak jarní výsledky Teplic budí přinejmenším respekt. Jsou totiž tak dobré, že se tým ze severu Čech dostal do hry o evropské poháry. „Mají jednu z nejstabilnějších výkonností ze všech týmů v lize,“ je si vědom Pilný. Na jaře prohrály pouze v Praze na Slavii, v posledních čtyřech zápasech třikrát vyhráli a až před týdnem sérii přerušily remízou 2:2 se Slováckem. „Mají zajímavě složený tým a teď si v něm všechno sedlo,“ poznamenal Pilný.

Naopak Hradec v posledních týdnech řeší starosti úplně jiné. Po nadějné výhře 3:1 ve Zlíně totiž následující čtyři utkání prohrál a propadl se na předposlední, tedy sestupovou příčku. Na nesestupovou mu dva body chybí a poslední Příbram na tom je bodově stejně jako on. Zatím poslední neúspěch si Hradec přivezl minulý víkend z Karviné, kde prohrál 2:4.

„Po výsledku v Karviné (2:4) měli hráči hlavy hodně dole. Přitom jsme tam podali možná jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Pozitivní je, že jsme dali dva góly, a na to budeme chtít v domácím zápase navázat. Musíme pro to udělat něco navíc, chodit do soubojů na hranici sebeobětování a ono se to pak vrátí. Jsem přesvědčený, že gól dáme a uspějeme,“ míní Pilný.

Jeho tým musí počítat s tím, že i přes bodovou ztrátu se Slováckem se Teplice nevzdávají plánů na místo v evropských pohárech. „Ve hře je dvanáct bodů, Boleslav má na nás náskok čtyř bodů plus lepší vzájemná utkání, takže vlastně pět. Situace není beznadějná, ale ani jednoduchá. Jdeme do toho a uvidíme, co ta čtyři utkání přinesou. V Hradci se z utkání budeme snažit vytěžit tři body,“ uvedl jejich trenér Daniel Šmejkal.