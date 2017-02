Neválčit, spořit hráčům a vzdělávat je. Fotbal má druhé „odbory“

předsedkyně ČAFH

„Vznik unie není pro nás nic nečekaného ani zásadního. Konkurence nám nevadí, spíše máme dlouhodobě problémy s poměry v českém fotbalovém prostředí. Vnímáme to rozhodně jako impulz pracovat i nadále se stejným úsilím a především to chceme a budeme dokazovat výsledky. Oficiálním posláním hráčských asociací je pomáhat hráčům. A to my děláme. Pokud tento cíl sleduje i HFU, ukáže čas.“

ČTK