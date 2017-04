Hora s Fillem táhnou Teplice: Musíme si šance na Evropu vážit

Když skláři v minulém kole dobyli Zlín, jeho trenér Bohumil Páník mluvil o formě Filla jako o reprezentační. „Od trenéra, kterého respektuji, si toho vážím. Jsem rád, že ho podrželi, ve Zlíně hodně dokázal, fandím jim,“ vzkázal Martin Fillo. „Ale já a národní tým? Radši to nebudu komentovat.“

„Nejmenší hlavičkuje... Chyba“ Co je malé, to je hezké? Ne tak pro karvinského brankáře Jana Laštůvku. Po sobotní porážce 0:1 ve fotbalové lize lomil rukama: „Není možné, aby nám nejmenší hráč Teplic dal gól hlavou. Není to ostuda, ale naše fatální chyba, která nás možná stála bod.“ 176 centimetrů vysoký střelec Jakub Hora, který hlavou umístil k tyči centr Šušnjara, se šklebil: „Když mají problém s tím, že jim dal gól nejmenší hráč na hřišti, měli mě pokrýt.“ Karviná už pětkrát v řadě rupla a podle Laštůvky tým potápějí situace podobné té, z které padl gól na Stínadlech. „Dostáváme strašně branek z centrů nebo ze standardek,“ vadí mu. Ocenil však vítězné Teplice, které na jaře perlí: „Už na podzim u nás vyhrály 4:1. Hrají hezký fotbal, který má opravdu hlavu a patu. Velká čest trenérům! Škoda, že jsme začali ustrašeně, po přestávce jsme jim už byli vyrovnanější.“ Skláři jsou v ráži, byť v jiných zápasech měli víc šancí než v sobotu. „Je pravda, že jsme toho mohli vyprodukovat víc, ale nejsme mančaft, který odehraje 30 fantastických zápasů,“ tvrdí teplický záložník Martin Fillo. „Dneska to nebylo excelentní, ale odehráli jsme to poctivě zezadu, nula se taky počítá.“ Teplice dál usilují o evropské poháry. „Je úžasné, že hrajeme o přední příčky, snad si splníme náš sen,“ přeje si Fillo.

Každopádně dvojka Fillo - Hora je postrachem. „S Martinem si rozumíme. Víme, co jeden nebo druhý udělá. Umíme si na hřišti pomoct, vyhovíme si. Je dobře, že se Martinovi daří, protože pak z toho těžím já,“ pochvaluje si Hora. Jeho gól rozhodl o vítězství nad Karvinou 1:0, trefil se už popáté v sezoně. Svědčí mu místo pod hrotem.

„Dřív jsem tady hrál jednou pravého beka, pak levého, pravého záložníka, pak levého. Od začátku jara jsem už na jednom postu a osobně si myslím, že je pro mě pravý.“

Kmitat ve středu pole, to Horovi vyhovuje. „Je to hodně o běhání a na něm je můj fotbal založený, protože nejsem extra technik ani extra gólový hráč,“ míní. „Spíš se snažím být poctivý. A hlavně jsem hodně na balonu. Když se na téhle pozici jeden míč zkazí, nikdo to nevidí. Kdežto když na lajně jeden zkazíte a další máte až za pět minut, sráží vás to.“

Na křídle lítá Fillo - a skvěle. „Chceme se zlepšovat v každém dalším zápase, to nás motivuje,“ podotýká třicátník Fillo. A funguje to. Teplice jsou hitem, na jaře útočí na poháry. Konkurenti Mladá Boleslav i Zlín o víkendu vyhráli, skláři tedy drží 5. příčku, která může být evropská podle výsledku domácího poháru.

„Evropská liga je úplně něco jiného než česká soutěž, bylo by to pro nás zpestření. A taky už nejsme nejmladší. Může to být jedna z posledních šancí,“ uvědomuje si Hora, byť zrovna on má v 26 letech ještě dost před sebou. „Proč bychom si to kazili nějakým špatným výkonem, že bychom zápas odchodili? Musíme si šance na Evropu vážit!“

Chybí pět kol a Fillo je nadšený, jak se finiš ligy pro Teplice vyvrbil: „Strašně se na ten závěr těšíme.“

Jaký rozdíl oproti loňskému soužení! „Chvála, že na jaře patří náš fotbal k nejlepším, se hezky čte. Zvlášť když to srovnám s minulou sezonou, kdy jsme byli snad nejhorší, hráli jsme o sestup skoro do posledního kola, pak jsme před dovolenou dostali šest nula v Olomouci a pokuty,“ připomněl Hora. „Teď se nám daří, tým je vyvážený a jsme v laufu. I na tréninku jsme v pohodě, užíváme si ho. Ale ne tak, že bychom ho odflákli. To ani nejde, kondiční trenér Čepek na nás řve.“